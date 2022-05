El Club América selló una increíble remontada para terminar quedándose con el boleto directo hacia la Liguilla, sin necesidad de disputar el Repechaje. Esta situación parecía imposible semanas atrás, cuando el equipo no encontraba los resultados ni el funcionamiento durante la etapa de Santiago Solari. Desde la salida del ex Real Madrid, el equipo cambió su imagen y comenzó a entregar mejores sensaciones.

No caben dudas de que el cambio de entrenador le ha sentado bien a la plantilla del América, que encontró su mejor versión desde la llegada de Fernando Ortiz. Uno de los referentes de las Águilas, Bruno Valdez, elogió el trabajo del nuevo cuerpo técnico: “Obviamente, si me preguntas a mí, la verdad veo una solidez y una alegría que necesitábamos. El profesor está haciendo muy bien su trabajo”, analizó.

Respecto a la tarea de Fernando Ortiz, Valdez destacó su labor, pero recalcó que el plantel también debe seguir por el mismo camino: “Él sabe hacer bien las cosas, y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y buscar el título, que es lo más importante para salir adelante”. Con el Tano en el banquillo, América alcanzó una racha de siete encuentros sin conocer la derrota, con seis triunfos consecutivos incluidos.

Por otro lado, el zaguero paraguayo también marcó cuáles fueron los principales cambios desde que Ortiz reemplazó a Solari: “No sé si disfrutar, pero su forma de jugar nos convenció y nos dio una manera de trabajar, nos ha caído muy bien y creo que más que nada la confianza que nos da y la respuesta que hemos tenido con él, nos dice que vamos por buen camino”. Ahora, las Águilas esperarán para conocer a su rival en Liguilla.

La espina clavada

A pesar del buen momento que atraviesa el América, Bruno Valdez avisa que no hay lugar para relajarse, algo que ya les pasó factura en anteriores ediciones: “Hicimos hincapié en seguir trabajando y seguir metiendo, y siento que este torneo no lo podemos relajar de ninguna manera. Ya nos pasó una vez, que en torneos anteriores tuvimos esa pausa y terminamos eliminados; no podemos relajarnos, tenemos que seguir jugando igual”, remarcó el zaguero.