A nivel colectivo, en lo que va del interinato del director técnico argentino Fernando Ortiz, las Águilas del América han tenido un impresionte repunte de seis triunfos consecutivos en el torneo Clausura 2022 mientras que a nivel individual algunos futbolistas van recuperando nivel paulatinamente como el delantero uruguayo Federico Viñas.

En lo que va del torneo Clausura 2022, Federico Viñas ha jugado 14 partidos, ocho de estos como titular en los que ha acumulado 734 minutos de juego, pero solamente ha marcado un gol, fue en la jornada 13 contra los Bravos de Juárez. En este torneo, el delantero uruguayo ha tenido el acompañamiento de Fernando Ortiz.

"Tano es muy cercano al grupo, no solo conmigo, con otros compañeros para aconsejarles y eso es muy bueno de un entrenador, que sea muy unido a los compañeros. En lo personal me ha dado la confianza, no ha caído el gol como quisiéramos, pero hemos hecho en lo personal buenos partidos, me he sentido muy bien en lo físico y mental y mucho es gracias al entrenador", comentó Federico Viñas.

Federico Viñas consideró que en algunos partidos no ha tenido fortuna, como en el de la jornada 16 contra Tigres. "No he tenido un poquito de suerte, me la sacan en la línea, Nahuel Guzmán también hizo un paradón, pero sé que el arco se va a abrir, haciendo buenos partidos, jugando de poste para mis compañeros sé que la gente lo ve y lo aprecia, pero de delantero tiene que hacer goles y esperemos que se abra el arco para la mejor parte del campeonato que es la liguilla".

La prohibición del Tano Ortiz

Federico Viñas recordó que en los dos primeros torneos con Santiago Solari, el América llegó dominante a la liguilla. “Ahora es diferente porque venimos de atrás luchando". Respecto a las expectativas de cara a la ase final comentó que "claro que soñamos cosas lindas, pero el Tano no nos deja pensar más allá, solo en el hoy y ahora es Cruz Azul y trataremos de sacar los tres puntos y después pensar en los otros resultados".