A pesar de haber alcanzado el récord histórico de victorias consecutivas con el América, en el partido que ganaron contra el Atlético de San Luis por la jornada 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el argentino Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas, no ha reparado en las estadísticas y se han enfocado en ir por el título.

Fernando Ortiz es el tercer director técnico que alcanza esas ocho victorias consecutivas como director técnico de las Águilas del América. Los tres han sido argentinos. El primero que lo logró fue Miguel Ángel Zurdo López en la temporada 1993-94 y después Jorge el Indio Solari en el torneo Verano 1997.

Y justamente Jorge el Indio Solari recordó que en su momento la marca con el América sólo sirvió para engrosar los registros de estadísticas. "El récord queda en ustedes que son los que hicieron las estadísticas, nosotros tuvimos un record y no pudimos quedar en primero, lo recordamos, pero no hay estímulo ni premios para el club".

En ese torneo Verano 1997, las Águilas del América terminaron la fase regular como líder y en cuartos de final fueron eliminadas por el Morelia, por eso Jorge el Indio Solari le hizo una recomendación a Fernando Ortiz de cara a la liguilla: "Que rece el Tano, porque cuando se llega a esa instancia (Liguilla) tienes que saber la confianza de tantos partidos y que la hinchada aliente mucho y así se juega el fútbol".

El Indio y su sobrino Santiago Solari

"El América indiscutiblemente en todos los torneos que participa los pelea a muerte, últimamente no se le ha dado y ojalá que se le dé porque hemos estado ahí un tiempo mi sobrino y yo", dijor el Indio en entrevista con Marca Claro y respecto a Santiago Solari comentó: "Se fue para España no sé por dónde ande ahora, nos juntamos cuando hay una comida familiar, pero no hemos hablado específicamente del América con él. Yo estoy con los dos hermanos de él, pero a él no lo veo".