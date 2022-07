A pesar de que la directiva del Club América confirmó a Fernando Ortiz como su Director Técnico para esta temporada, la misma no ha comenzado de la mejor manera y los rumores sobre un posible sustituto no han tardado en instalarse. Los de Coapa no juegan bien, han ganado solamente 1 de los 7 partidos que disputaron en el semestre y toda la presión recae sobre el Tano.

En las últimas horas, por si fuera poco, todo esto se tradujo en dos nombres muy importantes. Ante la disconformidad de los aficionados con el actual entrenador, surgieron dos experimentados para hacer renacer a las Águilas: Antonio Mohamed y Ricardo Gareca. Ambos están libres, por lo que el club podría negociar sin ningún tipo de problema. Pero, ¿cuánto cobran?

El dinero es un tema primordial en este tipo de decisiones. Si bien contratar a uno de estos dos técnicos conllevaría a un éxito casi asegurado, la realidad es que la institución tendría que abrir la cartera y realizar una fuerte inversión. Esto no sucede actualmente, ya que Fernando Ortiz habría firmado un contrato por 1 año y 800 mil dólares (extraoficialmente), una cifra bastante baja para la Liga MX.

El sueldo de Antonio Mohamed

El Turco percibe unos 2.6 millones de dólares por temporada y, teniendo en cuenta su historial, es un técnico que no acostumbra a firmar contratos cortos. Por ende, América debería ofrecerle como mínimo 2 años de vínculo para que pueda tener un tiempo considerable de trabajo.

El sueldo de Ricardo Gareca

El Tigre, que ha hecho un trabajo sensacional e histórico con la Selección de Perú y lo quieren de todos lados, cobraba un sueldo de 3.7 millones de dólares anuales con los rojiblancos. Uno de los motivos por los que decidió no renovar fue porque la Federación Peruana de Fútbol quería hacerle una reducción salarial.