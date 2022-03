Las preguntas alrededor del futuro del mexicano Raúl Jiménez continúan, y es que el tricolor no deja de generar incógnitas sobre cuál sería su destino cuando deje la Premier League. Ante esto, el atacante del Wolverhampton al parecer ya tiene algunas opciones, en las que figura un posible retorno al futbol que lo vio nacer, la Liga MX, pero eso no evita que tenga en el radar a la Major League Soccer.

"Siempre es una posibilidad, así como regresaría a México, podría ir a Estados Unidos, así como me pude ir a China. Hay que tener las puertas abiertas, lo que se dé y lo que sea mejor para mi futuro", así lo reveló Jiménez para TUDN. Pero sin dejar a un lado que su idea principal es jugar por más tiempo el Europa, pues es donde más a gusto se ha sentido y donde confía en que puede dar más.

El atacante del Wolverhampton ya suma hasta el momento 8 años en el Viejo Continente, desde que consiguió fichar en el 2014 con el Atlético de Madrid, equipo que es parte de LaLiga de España. De ahí, Jiménez brincó al Benfica de la Primeira Liga de Portugal, donde tuvo destacadas actuaciones para después enrolarse con los Wolves de la Premier League de Inglaterra desde hace tres años.

Pero el objetivo inmediato del canterano de las Águilas del América es conseguir recuperar el nivel perdido con el equipo de los Lobos y volver a estar en óptimas condiciones. Y es que la fractura le trajo desconfianza a pesar de que sigue mostrándose indiscutible en el cuadro de Bruno Lage, y eso lo ha hecho mucho más cauteloso en el campo de juego, pero espera que eso quede en el pasado.

"He tenido un par de partidos en la banca, pero me siento en muy buen nivel y llegamos en buen momento para lo que es esta Fecha FIFA", así lo señaló el ex futbolista de las Águilas del América. A pesar de que es titular inamovible con la Selección Mexicana, el propio Raúl reconoce que no se encuentra en su mejor momento de puntería, algo en lo que no deja de trabajar en estas Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.