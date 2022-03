Santiago Solari se encuentra entre la espada y la pared. El Indiecito es absolutamente consciente de que su estadía pende de un hilo y que depende del marcador que las Águilas del América obtengan contra los Gallos Blancos de Querétaro este martes primero de marzo en el Estadio Azteca, por la octava fecha del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

En ese sentido, la directiva ya le habría aclarado cómo será su situación ante cada uno de los resultados posibles. Conforme a ESPN, si el elenco azulcrema vence a los dirigidos por Hernán Cristante, el estratega argentino proseguirá con sus tareas en las instalaciones del complejo de Coapa, por lo menos, hasta el siguiente cruce que será con Monterrey.

Mientras que una derrota, la cual, por cierto, podría dejar a las Águilas del América en el último lugar de la tabla de posiciones del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, decantaría en el cierre del ciclo de Santiago Solari. ¿Qué pasaría con un empate? En ese caso, todo quedará en manos de la cúpula dirigencial. Ellos definirán si vale la pena darle una nueva oportunidad.

¿Qué podría inclinar la balanza para el lado de la continuidad de Santiago Solari si América no le gana a Querétaro?

Si las Águilas del América no derrotan a los Gallos Blancos de Querétaro, los cañones una vez más apuntarán a Santiago Solari. ¿Por qué razón no saldrían los disparos esta vez? Porque no lograr las tres unidades no significa directamente que el Azulcrema quedará último. Es decir, si Santos Laguna o Monterrey no ganan, se puede seguir salvando. Además, el próximo rival del conjunto que aún comanda el Indiecito son los Rayados, elenco dentro de todo accesible, dado que padece una actualidad similar a los de Coapa.

¿Por qué canal ver América vs. Querétaro por la octava fecha del Clausura 2022 de la Liga MX?

Las Águilas del América vs. los Gallos Blancos de Querétaro, partido que se desarrollará en el Estadio Azteca por la jornada ocho del Torneo Grita México C22 de la Liga MX, se podrá ver en vivo y en directo por la señal TUDN. Además, todo lo concerniente a la previa, el durante y el post, lo tendrás, como siempre, en Águilas Monumental.