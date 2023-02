Después de seis años de ser suplente de Agustín Marchesín y de Guillermo Ochoa en la portería de las Águilas de América, en el actual torneo Clausura 2023 de la Liga MX Oscar Jiménez está jugando como arquero titular de la escuadra azulcrema y está experimentando la presión que ese puesto conlleva.

Aunque después de cinco jornadas las Águilas del América se mantienen invictas en el torneo Clausura 2023, el portero Oscar Jiménez ha recibido serios cuestionamientos por algunos errores que ha cometido. Uno de sus principales críticos ha sido el comentarista Álvaro Morales.

En la sexta jornada del torneo Clausura 2023 el América será visitado por el Necaxa que tiene como portero a Hugo González un exjugador de las Águilas quien dijo comprender el momento que está viviendo Oscar Jiménez: "La presión siempre hay en América, sea que cual sea la posición, pero el estar esperando tanto tiempo la posición, no creo que sea tanto del merecer, Óscar tiene que aprovechar mejor su oportunidad que esta teniendo, no se me haría justo que se fuera a la banca".

En entrevista para W Deportes, Hugo González habló de la adaptación que van teniendo los Rayos del Necaxa con Andrés Lillini como director técnico: “Yo creo que hemos estado bien, nos hemos adaptado a las ideas de Andrés y a partir de eso no ayuda para seguir creciendo".

Opinión sobre Diego Cocca

Sobre el inminente nombramiento de Diego Cocca como nuevo director técnico de la selección mexicana, Hugo González, quien tiene cinco partidos con el Tri, comentó que "la verdad es que no lo conozco muy bien, pero lo que hizo con Atlas es muy importante y obvio es un técnico que está muy capacitado".