No han sido días fáciles para Fernando Ortiz. El entrenador argentino sufrió la pérdida de su madre, y aún así, pese al dolor, tuvo un gesto de profesional absoluto: se quedó en el país para continuar con su trabajo al frente del Club América, en una acción que le valió el respeto y el cariño de toda la afición. Con el triunfo ante Necaxa, el ex zaguero central no pudo ocultar su emoción.

Un agónico gol de Diego Valdés le dio al América el triunfo en su visita a Necaxa, el cual también le permite estar en puesto de clasificación a la Liguilla, luego de un decepcionante inicio en el Clausura 2022 que acabó por costarle el despido a Santiago Solari. Desde la llegada de Fernando Ortiz, el panorama ha mejorado para las Águilas, y el entrenador rompió en llanto al término del partido luego de una semana muy especial.

"Me prometí no quebrarme en la semana especial que he pasado, pero a veces es inevitable. He encontrado una familia en los jugadores que me rodean. Perder una madre y estar lejos duele, duele mucho, pero estoy feliz que ella desde arriba ve que hago lo que me hace feliz", señaló en conferencia de prensa. Además, reconoció que no se quería emocionar, pero que encontró "un dolor profundo que es difícil de expresar".

Cristina Barbeito de Ortiz, madre del Tano, fue la persona que lo ayudó a tomar la decisión de dirigir al América Sub-20, donde apenas estuvo cuatro partidos antes de relevar a Santiago Solari en calidad de interino. "Fue la primera que me empujó a tomar la decisión y sobre todas las cosas, hay que estar cerca de la familia. Es un deporte que se vive en familia y en este caso, agradecido con mi padre".

Su análisis del partido

Después de la agónica victoria y del momento especial que explicó, Fernando Ortiz dio su parecer acerca del encuentro que disputó su equipo: "América ha hecho mérito para llevarse el resultado. A veces las formas no importan. América siempre buscó el resultado, arriesgando a que el rival se conforme con un resultado, pero es meritorio", reflexionó.