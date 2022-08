En esta ocasión uno de los standuperos mexicanos más prolíficos en años recientes, Franco Escamilla, consiguió adelantar en su programa de YouTube “Desde el Cerro de la Silla” el Clásico Regio, pues contó con la presencia de André-Pierre Gignac jugador de los Tigres UANL, así como a Héctor Moreno, futbolista de los Rayados de Monterrey, quienes dijeron de todo un poco, pero en esta ocasión el que habría desatado la furia de los americanistas es el francés.

Durante esta charla, Gignac aprovechó para cuestionar el proceso del canterano de las Águilas del América, Diego Lainez, pues de acuerdo al francés, en el Nido no fue acertada su decisión de dejarlo ir con tan poca experiencia sin importar que ya tenía un título a cuestas con el conjunto azulcrema, pues de acuerdo al galo le faltó más tiempo para tomar más experiencia como titular y asegura que eso le hubiera dado más minutos en España.

“América vendió a Lainez y para mí lo vendieron muy temprano, no ha terminado su formación como jugador, llegó muy joven al Betis, y esos seis meses increíbles para mí se tenía que quedar seis meses y un año más y hoy estaría como titular en España, pero no se entiende que no terminamos de formar jugadores a diferencia de lo que hace Pachuca, ellos si lo logran”, apuntó Gignac, quien confesó tener confianza en el talento mexicano.

“Hay muchas buenas cosas por hacer en México, yo veo la calidad que tienen los jóvenes mexicanos, la cosa es que hay que hacer entender a los dueños que es mejor vender 5 a 7 jugadores en tres años que uno cada 10 años. No podemos olvidar que es un negocio para los equipos y también para nosotros los jugadores, y es que si inviertes en un Centro de Formación te va a devolver la inversión vendiendo a los jugadores, pero es un proceso”.