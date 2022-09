Se vienen dos partidos amistosos de las Águilas del América en Estados Unidos, primero contra el Nashville SC de la Major League Soccer en partido de la Leagues Cup y después en una nueva edición del clásico ante las Chivas del Guadalajara, sólo una semana después de haberse enfrentado en el torneo Apertura 2022.

En ambos partidos Oscar Jiménez será el portero de las Águilas del América ya que Guillermo Ochoa ha reportado con la selección mexicana para los partidos de preparación contra Perú y Colombia. Por su parte, Fernando Ortiz, director técnico del equipo azulcrema, gestionará este par de juegos para no sobrecargar a sus jugadores de cara a la liguilla.

Lo que piensa Oscar Jiménez de Guillermo Ochoa

Hace cinco años que Oscar Jiménez llegó al América para competir por la titularidad en la portería primero con el argentino Agustín Marchesín y desde el torneo Apertura 2019 con Guillermo Ochoa, de quien comentó cómo es en el día a día. "Tengo tiempo de estar con Memo (Ochoa) y es un gran compañero, una gran persona, alguien muy sencillo. Desde el principio hicimos un buen grupo sabiendo de su jerarquía y lo que tiene de partidos y Mundiales. Cuando está de compañero es uno más. Es el líder con todos los jóvenes que suben, tengo una muy buena relación con él, cuando me toca jugar me apoya. Lo más importante es la institución. Es una gran persona, líder y soy afortunado por tener un compañero como él. Trato de aprenderle".

Fernando Ortiz necesita más tiempo para corregir

Los viajes a Estados Unidos para afrontar los diversos compromisos pactados en el tercer trimestre del año han significado para las Águilas del América una saturación que le ha complicado el panorama al director técnico Fernando Ortiz de cara a la liguilla. "Los chicos vienen acumulando seguidillas importantes de juegos, a principio de temporada siempre dije que estábamos preparados para el calendario apretado que teníamos, me gustaría poder corregir estas alturas del campeonato y afrontar la liguilla pensando en que mejorar y poder minimizar los errores que tuvimos. Sí me gustaría (tener más tiempo para entrenar) pero no me quejo ni son excusas", dijo el Tano Ortiz previo al partido contra Nashville por la Leagues Cup donde emplearía jugadores de categorías juveniles.