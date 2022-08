Durante las últimas semanas, el Club América alternó su participación en la Liga MX con su gira de amistosos internacionales en los Estados Unidos. Uno de esos juegos fue ante el LAFC en el marco de la Leagues Cup 2022, donde el portero titular de las Águilas fue Óscar Jiménez, quien tuvo una destacada actuación.

El guardameta se lució en los 90 minutos, pero se convirtió en la figura durante la tanda de penales, donde el Azulcrema terminó imponiendose por 6 a 5 ante el equipo de Carlos Vela. En un contexto donde el equipo de Coapa arrastraba malos resultados en el campeonato azteca, muchos aficionados aprovecharon para cobrarle las culpas a Guillermo Ochoa por el momento, pidiendo que lo manden a la banca para dar paso a Jiménez.

A pesar de la opinión de algunos fanáticos y también de las criticas del periodismo anti-américa por "falta de liderazgo", Fernando Ortíz salió a respaldar públicamente a Paco Memo. El entrenador se encargó de llenar de elogios al experimentado arquero y ratificarlo como el "emblema" de su equipo.

"Memo Ochoa es el emblema del América. Nunca he tenido dudas de Memo. Desde que lo conocí como jugador y ahora como entrenador, es un ejemplo para todos", declaró el Tano en diálogo con W Deportes.

Tano Ortíz no piensa en una posible salida del América

Por otra parte, Fernando Ortíz dejó el claro el privilegio que representa dirigir a un gigante mexicano como el América, y recalcó que no piensa en si le tocará marcharse durante los momentos difíciles: "Ser DT del América es la mayor alegría de mi vida. Todos los días me despierto y vengo a trabajar y disfrutar de estar en este club. Nunca he pensado si me voy o no".