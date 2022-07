En lo que va del torneo Apertura 2022 solamente dos jugadores de las Águilas del América han acumulado los 360 minutos correspondientes a los cuatro partidos que ha disputado el equipo crema en la actual edición de la Liga MX: uno es el portero Guillermo Ochoa y el otro el defensa Luis Fuentes.

El jueves las Águilas del América retomaron la preparación para el partido contra el León el próximo domingo en el estadio Azteca por la sexta jornada del torneo y Luis Fuentes entrenó con una protección especial en la cabeza que hace dudar si el director técnico Fernando Ortiz lo mantendrá como uno de sus titulares indiscutibles.

Luis Fuentes entrenó con protección especial

En el partido de la cuarta jornada del torneo Apertura 2022 de las Águilas del América contra los Xoloitzcuintles del Tijuana, Luis Fuentes recibió un fuerte impacto de balón en la cabeza. Aunque pudo continuar en ese juego, no fue considerado por precaución para el partido amistoso contra el Real Madrid. De cara al juego contra el León por la sexta jornada, el defensa ha entrenado con una protección especial.

Santiago Ormeño se apoyo en dos figuras del América

El debut oficial que Santiago Ormeño tuvo como delantero de las Chivas del Guadalajara no fue afortunado pues cometió dos errores, uno en defensa y otro en ataque. El atacante de la selección peruana reveló en entrevista para TUDN que para afrontar situaciones adversas con fortaleza mental se ha apoyado en dos jugadores que han sido figuras del América: Oribe Peralta y Miguel Layún. "No sé si pueda llegar a ser como ellos, son jugadores en los que me he apoyado para estar bien mentalmente darme cuenta que las cosas se puede ir a mi favor".