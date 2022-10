A falta de que se juegue la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, a las Águilas del América y sus aficionados aún les quedan quedan resabios que dejó la eliminación ante los Diablos Rojos del Toluca en Semifinales como el gol anulado a Henry Martín y la burla de Andrés Mosquera a Emilio Lara.

Mientras algunos futbolistas del América se incorporaron ya a la selección mexicana para la recta final de la preparación para la Copa del Mundo Qatar 2022 otros han salido de vacaciones y el club ha entrado de lleno a la etapa del futbol de estufa, y uno de los jugadores más deseados por el americanismo es el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán.

¿Ficharía Fernando Gorriarán con el América?

Tras la eliminación del América en las Semifinales del torneo Apertura 2022, ya empezaron a surgir los rumores de bajas y fichajes del plantel azulcrema; uno de los jugadores que el americanismo espera como refuerzo es Fernando Gorriarán, pero el mediocampista uruguayo del Santos tiene unas ilusiones diferentes: "Lo he dicho siempre, me gustaría poder venir y jugar en River (Uruguay), porque fue el equipo que me crió... Santos Laguna me ayudó para poder acércame a la selección (uruguaya) y me sirvió. Pero siento que para poder pelear con los monstruos que tengo en el medio. Siento que podría dar un paso importante y medirme a mí mismo en otro futbol".

América perderá un récord próximamente

En lo que va del siglo XXI, los equipos que más veces han sido campeones de la Liga MX con cinco coronas son las Águilas del América, los Guerreros del Santos, los Tigres de la UANL y los dos finalistas del torneo Apertura 2022: los Tuzos del Pachuca y los Diablos Rojos del Toluca; el club que se corone llegará a seis títulos y rebasará al equipo azulcrema.