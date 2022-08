¡Le tiró con todo! Jugador del América aseguró que no progresaría con Fernando Ortíz

Después de algunos días de especulación, Santiago Naveda vivirá una importante aventura, marchándose a un destino que era poco esperado: El Miedz Legnica de la Primera División de Polonia.

Hasta hace algunos torneos, el mediocampista era el máximo prospecto de la cantera Azulcrema. Para su mala fortuna, las lesiones y la poca regularidad encontrada han limitado su proyección, obligándolo a buscar otras opciones.

Si a alguien ha decidido darle pocos minutos ha sido Fernando Ortíz, entrenador que tenía muchas variantes en ese puesto, prefiriendo darle participación a otros jugadores como Jonathan Dos Santos, Pedro Aquino, Álvaro Fidalgo o Richard Sánchez.

“Las cosas cambiaron y yo, junto con mis padres y representantes, consideramos que el proyecto (de Ortíz) ya no me iba a dejar crecer más de ahí. Tomamos esa decisión de aceptar esta nueva aventura en Polonia. El proyecto me hizo mucha ilusión", aseguró para ESPN el mediocampista de 21 años que ahora probará suerte en Polonia.

Muy poca participación

En el Clausura 2022, el mediocentro solo tuvo actividad en seis partidos y 395 minutos. Vale la pena recordar que en agosto de 2021 sufrió una rotura de ligamento deltoideo del tobillo izquierdo, justo en el mejor momento de su carrera.