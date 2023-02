Sensible baja para Fernando Ortíz en su alineación titular. ¿Cuándo regresará Alex y cómo lo reemplazará?

La jornada 5 del Torneo Clausura 2023 no fue la deseada por el Club América, y no solo por el empate a dos contra Santos Laguna en la cancha del Estadio Corona, sino por el saldo de dos lesionados que tuvo que padecer la escuadra Azulcrema: Alejandro Zendejas y Richard Sánchez terminaron lesionados.

La situación del paraguayo no sería de gran preocupación, a pesar de que este lunes 6 de enero no ha participado de los entrenamientos debido a la cortada profunda que lo aquejó en su rodilla. Mientras que en el cuerpo médico creen que el centrocampista podría estar disponible para la Jornada 6 ante Necaxa, el pronóstico no es igual con el atacante.

En las últimas horas había trascendido que el mexicanoestadounidense había sufrido un desgarre en la pierna derecha. Este lunes 6 de febrero fue sometido a los exámenes médicos correspondientes para reconfirmar el problema muscular, y al mismo tiempo determinar un tiempo de recuperación.

¿Cuánto tiempo causará baja Alex Zendejas?

De acuerdo a la infromación obtenida por ESPN desde fuentes al interior de Coapa, Alejandro Zendejas estará fuera de las canchas hasta cuatro semanas. En un buen escenario, podría regresar para la Jornada 10 de la Liga MX, cuando los Millonetas reciban al Club Pachuca. Se perdería los juegos ante Necaxa, San Luis, Xolos y Atlas.

¿Quién reemplazará a Alex Zendejas en América?

Por la posición natural de Alejandro Zendejas, es de esperar que Fernando Ortíz eche mano de Brian Rodríguez, quien ingresó por él en el choque ante Santos Laguna y viene teniendo participación en el Clausutra 2023. Otra alternativa sería el argentino Leonardo Suárez.