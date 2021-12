A pesar de que América terminó la temporada del Apertura 2021 como el súper líder, el planteamiento que mostró Santiago Solari, no es del gusto de todos pues algunos conocidos como voces autorizadas revelaron que faltó el espectáculo al que las Águilas han acostumbrado a sus fans, tal fue el caso de Ricardo Antonio La Volpe.

El ex timonel de los azulcremas reveló para Marca que el cuadro de Coapa no es espectacular y por ello no le es atractivo verlos: "A mí me gusta el fútbol que sale a ganar, que es protagonista, que arriesga. América era un equipo europeo, con línea de cuatro, de repente con dos 9, pero no era un equipo vistoso, contundente, no era ese equipo que por ejemplo si yo tuviera que ver fútbol y está jugando el América y el Liverpool, seguro que pongo el Liverpool".

Y es que, pese a que el equipo es comandado por un compatriota del llamado “Bigotón”, Solari no ha sido lo suficiente arriesgado para que le llene el ojo al timonel mundialista: "Si vos me decís, vas a poner la televisión para ver al América, no lo pondría, porque no era un equipo que para mí me llenara el ojo; a mí me gustan los equipos que arriesgan y atacan”.

Para La Volpe, el cuadro de Coapa podría haber dado para mucho más: “América era sólido nada más, muchos los ponían arriba y otros decían que era claro y preciso en lo que hace, se defiende bien y atacaba poco; esa es la verdad. Si tuviera que haber un campeón, tendría que ser el América porque fue el que mejor demostró la regularidad y más puntos hizo, pero hay una Liguilla, ese es el problema".