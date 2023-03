En las últimas horas, la tensión aumento respecto a la continuidad Jurgen Damm, quien tiene todos los boletos para salir del America en el próximo mercado. El extremo fue visto entrenando con el Sub-20 y los rumores crecieron: se dijo que estaba marginado por Fernando Ortiz.

Damm, que acaba contrato en junio y no será renovado, solo jugó ocho minutos en lo que va de torneo, señal de que está lejos de ser uno de lo preferidos por Fernando Ortiz. Pese a esto, Damm rompió el silencio a la salida del últmo entrenamiento y aclaró cuál es su situación.

"Totalmente falso. Es un poco triste porque ponen cosas sin investigar de fondo, pero estoy tranquilo. Sé que todo va bien y como siempre lo he dicho, el trabajo, la humildad y el hacer las cosas bien, te dará la oportunidad de estar en algún momento y aprovecharla", dijo Damm sobre su estadía en el América.

Asimismo, aunque negó que estuviera separado del primer equipo, el futbolista también explicó por qué entrenó con el Sub-20: "No, para nada. Ayer hubo un tema de la Femenil con Nike. Entró gente de prensa y me vio con la Sub-20, por los días miércoles y jueves, que se ha separado el equipo, por lo general se hace 11 vs 11 y quedan algunos jugadores fuera. En esos lapsos, los que no estamos considerados entrenamos allá".

También negó no haber querido viajar para el Clásico Nacional

Según las primeras versiones, Damm había sido marginado por negarse a viajar a Guadalara, a sabiendas de que no sería convocado. "Obviamente todo jugador quiere tener minutos, pero en ningún momento hubo algo de eso. Siempre he estado trabajando a disposición del técnico. Como siempre lo he dicho, lo más importante es que al grupo le esté yendo bien. América está haciendo un gran torneo. Es el equipo más caro y por ende hay mucha competencia, mucha calidad, así que es entendible y no queda más que seguir trabajando", afirmó.