Óscar Jiménez desperdició una muy buena oportunidad en el América, luego de cometer algunos errores que le costaron la titularidad. Ahora el puesto está en manos de Luis Malagón, quien viene respondiendo con grandes actuaciones en el Torneo Clausura 2023.

Tras el cambio en la portería de las Águilas, Malagón reveló cómo fue la reacción de Jiménez al saber que no continuaría en el once inicial. Si bien en cualquier equipo habría provocado una situación difícil, en el América la situación no pasó a mayores.

“Fue triste lo que le pasó a Oscar, pero él se me acercó y me deseó lo mejor, igual yo le dije que siempre iba a tener mi respeto; es un tipo que aprecio y admiro, y yo creo que eso nos ha mantenido bien hasta el día de hoy”, dijo Malagón a Azteca Deportes.

Sin embargo, el actual portero del conjunto americanista asegura que no estaba enterado del cambio que tenía previsto el Tano para el duelo contra Tigres UANL, en el que Malagón hizo su estreno y se ganó la confianza del entrenador para el Clausura 2023.

“En la semana previa a enfrentar a los Tigres, yo no sabía nada, todo se veía normal y creo que fue hasta el miércoles que el profe de arqueros, Luis, se me acercó a decirme que el ‘Tano’ le había dicho que iba yo. Ese fue un momento muy lindo, porque yo lo anhelaba, lo buscaba”, finalizó.