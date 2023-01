Tigres ha realizado un mercado de pases grandioso con la ambición de poder ser verdaderos candidatos al título, ya que en la última temporada se llevaron una gran decepción al ser eliminados en cuartos de final. Es por esa razón que no solo contrataron a Diego Cocca como entrenador, sino que también ficharon estrellas.

En principio, Nicolás Ibáñez tenía el cartel de gran incorporación debido a que fue el goleador del Apertura 2022. Sin embargo, todo quedó eclipsado por la llegada de Diego Lainez, quien no tenía demasiado lugar en el Betis y decidió volver al fútbol mexicano. El delantero de 22 años ya demostró en América que puede ser el mejor jugador de la liga.

Tigres vuelve a enfadar a América

Evidentemente, no cayó de buena manera que un futbolista surgido en el club, decidiera llegar a uno de sus rivales directos. Sin embargo, Tigres hará una inversión muy importante por Lainez ya que acordó con el Betis un préstamo con una opción de compra por 7 millones de dólares. La cuestión se encuentra en que el club español pagó 16 millones por su ficha en 2019.

Aún así, el mayor enfado del América se debe a que el club tenía un 20% del pase, pero no recibirá dinero debido a que el Betis solo le pagaría en caso de generar alguna ganancia. Por lo tanto, Tigres no solo recibirá a un futbolista con una enorme jerarquía, sino que al mismo tiempo, no le permitirá a su rival poder recibir un dinero importante.

Está claro que los 'Felinos' tienen serias intenciones de dominar en el Clausura 2023 y lo han demostrado durante las primeras fechas del torneo. No obstante, Diego Cocca cuenta con varias piezas ofensivas interesantes, por lo que tendrá que tener un tacto especial a la hora de repartir los minutos en la plantilla.