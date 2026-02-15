La victoria de las Chivas sobre el Club América no sólo caló por lo que pasó en la cancha, sino por lo que se dijo fuera de ella. Y es que todo parece indicar que la derrota en el Nido hizo que se rompiera el vestidor, puesto que los jugadores se veían muy molestos e incluso el propio André Jardine salió señalado, aunque al que le tocó burla fue a Brian Rodríguez.

Pese a que el “Rayito” fue el jugador que más intentó buscar el gol ante el conjunto rojiblanco, también fue el que se llevó toda la carrilla de los aficionados al Rebaño, luego de que antes del partido saliera a decir que el partido bravo sería más para el cuadro de Gabriel Milito, pero terminaron con la derrota y eso le costó las burlas.

La respuesta de Chivas a Brian Rodríguez

En sus redes sociales, las Chivas subieron un reel en el que se puede ver a alguien poniéndole salsa a una pechuga asada y hasta ahí pocos entendían lo que se quería comunicar, pero al leer la descripción del video se podía leer lo siguiente: “Lo más bravo de esta noche fue la salsa del Nutri”, haciendo alusión a las palabras de Brian.

De esta manera el equipo rojiblanco se burló de aquellas palabras que el futbolista azulcrema mencionó, hasta el momento no ha salido a decir nada al respecto, así como nadie del América. Pero la afición sí se hizo presente, algunos aceptaron la burla por lo que se dijo antes del partido y lo que se vio y otros prefirieron ignorar.

En algunos comentarios de aficionados del Guadalajara se podían leer burlas como: “Esa sí se ve brava”, “¿La preparó Brian Rodríguez?”, “Pollito, pollito”, “Te hace ir al baño como de rayo” y más. Aunque la mayoría le celebraba al CM por la ingeniosa idea para que sin decir ninguna palabra le diera una respuesta al jugador de las Águilas.

