Club América quiere seguir por el mismo camino que en los últimos torneos. El tricampeón del fútbol mexicano ha tenido una buena temporada hasta el momento y busca sumar otro título más. El equipo dirigido por André Jardine no pierde pisada al León, que es el único líder e invicto del Torneo Clausura 2025.

Además, las Águilas vienen de conseguir un envión anímico importante tras ganar el Clásico Capitalino ante Pumas como visitante por 2-0, hundiendo aún más a su máximo rival. Los universitarios volvieron a perder en la jornada de ayer y, como consecuencia, su entrenador Gustavo Lema dejó su cargo.

Jardine cuenta con grandes figuras que están dando que hablar, y uno de ellos es el uruguayo Brian Rodríguez, quien desde hace tiempo viene destacándose en el equipo. En las últimas horas, el futbolista sorprendió al revelar cuál es el gran sueño que quiere cumplir.

Brian Rodríguez defendiendo los colores del América (Getty Images)

En diálogo con AUF TV, Rodríguez dejó en claro cuál es su meta a futuro: jugar en Europa. “Hoy en día estoy con la cabeza en ir a Europa, obviamente estoy trabajando para eso. Sé que no es algo imposible, mirando ejemplos como el de Maxi (Araujo), que estuvo en la liga de México y pudo dar ese gran salto. Creo que es un tema más de madurez, de leer el juego. Hoy me siento otro tipo de jugador, con más conocimientos, y espero dar ese salto ahora”.

Además, reforzó su postura al señalar que su objetivo es llegar al fútbol del Viejo Continente: “Claramente, el mejor fútbol está en Europa, es a donde todos quieren llegar. Hoy me siento muy confiado de que puedo ir y demostrar toda mi calidad y el esfuerzo que estoy dando en América y en la Selección”. Cabe destacar que Rodríguez ya tuvo una experiencia en Europa, ya que jugó en el Almería de España, aunque su paso por el club fue breve.

Rodríguez estuvo cerca de volver a Peñarol

Por otro lado, el futbolista reveló que en su momento estuvo muy cerca de regresar al club que lo formó, Peñarol: “En la Copa América estuve muy cerca, la verdad. Era un préstamo de Corinthians, que me iba a comprar al América por 7 millones, si no mal recuerdo, y luego me iba a ceder a Peñarol. Pero bueno, hubo una frase que no sé quién la dijo, que decía: ‘Si compras un Ferrari, no lo vas a querer prestar’. Algo así. Y me quedó grabado, porque era obvio que no me iban a prestar”.

El mediocampista también confesó que en aquel momento no se sentía feliz en América debido a la falta de continuidad: “No venía jugando. Me acuerdo que pasaban partidos y no entraba, pero incluso así seguía yendo a la Selección. No me sentía bien en mi equipo, no era feliz como ahora. Quería cambiar de aires, creía que Peñarol era lo mejor para mí”.