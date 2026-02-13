La ventana de transferencias de la Liga MX llegó a su fin el pasado 9 de febrero y los equipos terminaron de delinear sus plantillas. Sin embargo, en otro puntos del mundo la actividad del mercado sigue y buscan jugador por fuera de la liga para incorporar.

Ahora, una de las ligas que siguen inmersas en esta último punto es Rusia y un club muy importante de aquella nación puso el ojo en México. CSKA Moscú haría una oferta millonaria a América para llevarse ahora al delantero Brian Rodríguez.

Así lo informó el periodista César Luis Merlo para Súper Deportivo: “El club del futbol de Rusia hizo una propuesta de 11 millones de dólares por Brian Rodríguez. Hasta el momento, Club América no ha dado respuesta al ofrecimiento“.

El comunicador agrega que la institución rojiazul fue primero por Exequiel Zeballo de Boca Juniors, pero la negociación no prosperó y ahora buscan al uruguayo. Caba añadir que el mercado de fichajes en el futbol ruso finaliza el próximo 19 de febrero.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Brian Rodríguez en América?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador lleva disputados 24 compromisos, siendo titular en 16 de los mismos. Anotó 7 goles y realizó 4 asistencias, siendo un curso fructífero para el nacido en Uruguay hasta el momento.

