¿Por qué no juega Brian Rodríguez en América vs. Pumas por la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Este sábado se jugará uno de los mejores partidos del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX por la jornada 11 y el mismo promete muchísimas emociones por el nivel de los dos equipos. A las 21:05 hs de la CDMX, el América de André Jardine recibe al Pumas UNAM de Efraín Juárez en lo que será el Clásico Capitalino.

Ambos necesitan la victoria y se espera un duelo más que parejo. Las Águilas tienen 21 puntos hasta el momento ya que registran seis victorias, tres empates y tan solo una derrota. Por su parte, los universitarios sumaron 13 puntos y su arranque ha sido irregular. Con tres victorias, cuatro empates y tres derrotas, Pumas buscará sumar de a tres en el clásico.

En América, habrá una ausencia inesperada en el 11 titular dado que uno de los futbolistas importantes del equipo no será titular ante Pumas. Se trata del uruguayo Brian Rodríguez, quien había sido una pieza clave en los últimos encuentros.

¿Por qué no juega Brian Rodríguez?

El futbolista que se podría haber ido en este mercado de pases por ofertas del exterior, deberá esperar su oportunidad en el banquillo. La decisión del técnico André Jardine se basó en cuestiones tácticas. Rodríguez no tendrá minutos desde el inicio, pero podría ingresar en la segunda mitad.

André Jardine optó por otros de sus compañeros para el clásico de esta noche que es muy importante para lo que viene en el torneo. El técnico confía en la experiencia y dinámica de su equipo titular. La decisión sorprendió a muchos fanáticos por la relevancia del uruguayo