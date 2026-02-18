Club América recibió otro golpe duro el fin de semana pasado tras perder 1-0 frente a Chivas en el Clásico Nacional. El rendimiento del equipo no ha sido el esperado y el funcionamiento colectivo dejó más dudas que certezas. La derrota volvió a encender alarmas en un semestre donde la exigencia es máxima.

Publicidad

Publicidad

El más incómodo tras el resultado fue el capitán, Henry Martín, quien dejó declaraciones que rápidamente generaron ruido mediático. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje fuerte hacia adentro y hacia afuera del club. Eso provocó especulaciones sobre un posible quiebre interno.

Incluso comenzaron a circular versiones sobre una supuesta relación deteriorada con el entrenador André Jardine. Sin embargo, con el correr de las horas trascendió que hubo una reunión puertas adentro para bajar la tensión. Directiva, cuerpo técnico y capitanes se sentaron a conversar y aclarar la situación.

El periodista Rubén Rodríguez reveló en Mediotiempo que el encuentro tuvo un tono muy distinto al que se especulaba desde el exterior. “¿Crisis? ¿Vestidor roto? ¿Pelea o conflicto de Henry con Jardine? La realidad es que el lunes se reunieron directiva, cuerpo técnico y capitanes y a todos los vi ‘cagados’ de risa de lo que dijo Henry, de lo que se generó al exterior y sobre todo de todo lo que se habló”.

Publicidad

Publicidad

“Vi a Henry, a André y a Santiago como a otros muchos jugadores y directivos enojados por la manera en que se perdió, por cómo se compitió y en general por lo mal que jugamos, pero de las declaraciones de Henry los tres estaban cagados de risa, se pitorrearon de todo…”, escribió.

El enojo de la directiva

Más allá de que las versiones de conflicto fueron desmentidas internamente, lo que sí existe es molestia por la forma en que se perdió el Clásico. En el club consideran que el equipo no estuvo a la altura en intensidad ni en actitud, algo que preocupa más que el resultado en sí.

Publicidad

Publicidad

En síntesis