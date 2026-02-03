La salida de Álvaro Fidalgo fue un golpe durísimo para todo el América, que pierde a uno de sus mejores jugadores en los últimos años y sabe que reemplazarlo no será para nada fácil. El mediocampista fue una pieza clave dentro del equipo y su ausencia deja un vacío futbolístico y emocional en el plantel de Las Águilas.

El futbolista ya tenía tomada la decisión de no renovar su contrato desde hace meses atrás y cuando llegó una oferta desde Europa no dudó en aceptarla. El equipo que lo fichó fue el Real Betis de España, que se movió rápido y terminó concretando su llegada en este mercado de pases.

De esta manera, el “Maguito” vuelve a su país natal con el sueño de cumplir uno de sus grandes objetivos en su carrera: poder triunfar en el Viejo Continente. Es un desafío importante para Fidalgo, que siente que está en el momento justo para dar el salto y probarse en una de las ligas más competitivas del mundo.

Su salida de Las Águilas no fue sencilla. Le costó tomar la decisión y ya dejó en claro en más de una oportunidad que América es el club de su vida, donde vivió muchísimas cosas durante estos años, tanto a nivel deportivo como personal. El vínculo con la institución y con la afición quedó marcado para siempre.

Sus compañeros y el cuerpo técnico quedaron muy golpeados, porque saben que pierden a una gran persona y un gran jugador, alguien que era importante dentro y fuera del vestuario. La despedida estuvo cargada de emociones y se notó el impacto que generó su partida en el grupo.

El jugador que más sufrió su salida

Pero hubo uno que no pudo contener las lágrimas al despedirlo. Si bien se vio a muchos conmovidos por la situación, Alejandro Zendejas se dio un fuerte abrazo con Fidalgo y lloró muchísimo. El mediocampista pierde a un gran socio dentro del campo de juego y, sobre todo, a un amigo que le dejó el futbol.

En síntesis