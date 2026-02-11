Álvaro Fidalgo ha sido uno de los personajes públicos del comienzo de año en México, luego de consumarse su salida del país luego de mucho tiempo. El talentoso mediocampista aprovechó su oportunidad y regresó a Europa, donde fichó para el popular Real Betis. En un abrupto cambio en su carrera profesional, dio un salto de calidad que le abre muchas puertas.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, su lamentable partida de las ‘Águilas’ del Club América no fue la única noticia que envolvió al volante. El emblema de la institución azulcrema se convirtió oficialmente en elegible para la Selección Mexicana. La FIFA aprobó su cambio de Federación, y ya se encuentra en condiciones reglamentarias de ser convocado al ‘Tri’ en próximas citaciones.

En este contexto, cuando el ‘Maguito’ estaba encaminado a ser llamado para la siguiente nómina, recibió una inesperada y feroz crítica del protagonista menos pensado. Un histórico futbolista de la escuadra nacional arremetió contra él, disconforme con la posibilidad de que un no-nacido en México pudiese ser parte del seleccionado.

Fidalgo puede jugar para México, pero no a todos les gusta la idea [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

En una entrevista con la señal de TUDN, Héctor Herrera pidió que Fidalgo no sea citado al ‘Tri’ y explicó los motivos por los cuales consideraría ese hecho algo inaceptable. El ex jugador de la Selección Mexicana basó su fundamento sobre todo en que antes que a los naturalizados, el combinado nacional debiera tener en cuenta a los ‘propios’.

“Yo si fuera mandamás de la Selección no llevaría extranjeros, por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar para su país. Considero que podrá tener mucho cariño y agradecimiento para México y por lo que se convirtió en América, pero no lo llevaría. Y eso que para mí fue un gran jugador e hizo bien las cosas aquí”, manifestó el famoso HH en la nota televisiva. Rápidamente, a los entrevistadores les cambió su rostro.

ver también ¡No será Argentina! La IA predijo el campeón del Mundial 2026 y anticipó un ganador nuevo

Héctor Herrera se justificó asegurando el vínculo que lo une a Álvaro Fidalgo, aunque no quedó mejor ante el interrogante. “Mira que tengo amistad con él y lo quiero mucho, lo admiro mucho como jugador, pero preferiría darle oportunidad a algún mexicano de poder mostrarse. Tenemos jugadores jóvenes como Obed (Vargas) o Gil (Mora), que están creciendo y que sería muy bueno para ellos poder jugar un Mundial”, señaló el mediocampista que hoy milita en el Houston Dynamo de la MLS.

Publicidad

Publicidad

ver también Chucky Lozano le tiene fé a México en su grupo del Mundial 2026: “Muchas posibilidades”

Más allá del ‘hate’ de Héctor Herrera, Álvaro Fidalgotiene grandes chances de integrar la lista para la jornada FIFA de marzo. Javier Aguirre ya lo contempla como una alternativa, y las posibilidades de que tenga su primera citación son altas. En esa fecha, México se medirá ante Portugual y Bélgica, en un par de las últimas pruebas del ‘Tri’ previo al Mundial 2026.