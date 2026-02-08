Atlético de Madrid viene de conseguir el pasaje a las semifinales de la Copa del Rey, donde ahora se enfrentará al Barcelona en busca de llegar al partido definitorio por el título. Los dirigidos por Diego Simeone eliminaron al Real Betis tras golearlo por 5-0, siendo ampliamente superiores en el campo de juego durante los 90 minutos.

Publicidad

Publicidad

Justamente hoy vuelven a verse las caras ante el mismo rival, pero esta vez por la liga española. El equipo de Madrid se ubica tercero en la tabla de posiciones con 45 puntos, mientras que el Betis ocupa el quinto lugar con 35 unidades.

El antecedente inmediato favorece claramente al Atlético, que llega con confianza y buen presente futbolístico, mientras que el conjunto andaluz buscará dar vuelta la página y competir de mejor manera para mantenerse en la zona alta del campeonato.

La alineación del Atlético Madrid para recibir a Betis

Jan Oblak

Ruggeri

Marcos Llorente

Dávid Hancko

Marc Pubill

Mendoza

Koke (C)

Giuliano

Thiago Almada

Julián Álvarez

Ademola Lookman

Publicidad

Publicidad

La alineación de Betis para visitar a Atlético Madrid

Fran Vieites Valles

Aitor Ruibal (C)

Diego Llorente

Natan

Ricardo Rodríguez

Marc Roca

Pablo Fornals

Álvaro Fidalgo

Antony

Cédric Bakambu

Ez Abde

ver también Mientras pagó 42 millones por Lucas Paquetá, el plan de Flamengo para romper el mercado con Vinícius Jr.

En síntesis