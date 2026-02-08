Es tendencia:
¿Juegan Obed Vargas y Álvaro Fidalgo? Las alineaciones confirmadas de Atlético Madrid vs. Real Betis por LaLiga 2025-26

El Atleti se vuelve a enfrentar ante Betis después del duelo de Copa del Rey en el que golearon por 5-0 para estar en semifinales.

Por Ramiro Canessa

Atlético Madrid vs. Betis por la liga española.
© Getty ImagesAtlético Madrid vs. Betis por la liga española.

Atlético de Madrid viene de conseguir el pasaje a las semifinales de la Copa del Rey, donde ahora se enfrentará al Barcelona en busca de llegar al partido definitorio por el título. Los dirigidos por Diego Simeone eliminaron al Real Betis tras golearlo por 5-0, siendo ampliamente superiores en el campo de juego durante los 90 minutos.

Justamente hoy vuelven a verse las caras ante el mismo rival, pero esta vez por la liga española. El equipo de Madrid se ubica tercero en la tabla de posiciones con 45 puntos, mientras que el Betis ocupa el quinto lugar con 35 unidades.

El antecedente inmediato favorece claramente al Atlético, que llega con confianza y buen presente futbolístico, mientras que el conjunto andaluz buscará dar vuelta la página y competir de mejor manera para mantenerse en la zona alta del campeonato.

La alineación del Atlético Madrid para recibir a Betis

  • Jan Oblak
  • Ruggeri
  • Marcos Llorente
  • Dávid Hancko
  • Marc Pubill
  • Mendoza
  • Koke (C)
  • Giuliano
  • Thiago Almada
  • Julián Álvarez
  • Ademola Lookman
La alineación de Betis para visitar a Atlético Madrid

  • Fran Vieites Valles
  • Aitor Ruibal (C)
  • Diego Llorente
  • Natan
  • Ricardo Rodríguez
  • Marc Roca
  • Pablo Fornals
  • Álvaro Fidalgo
  • Antony
  • Cédric Bakambu
  • Ez Abde
En síntesis

  • Diego Simeone clasificó al Atlético de Madrid a semifinales tras golear 5-0 al Real Betis.
  • El Atlético suma 45 puntos en la tabla, mientras el Betis se ubica quinto con 35.
  • La delantera titular del equipo madrileño la integran Julián Álvarez y el atacante Ademola Lookman.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
