Luego de la lesión que sufrió Gilberto Mora con el Club Tijuana, todo indicaba que la situación sería complicada para él, ya que justo en el momento en el que Javier Aguirre lo había elegido para Selección Mexicana, aparecía la posibilidad de que no fuera para los duelos amistosos ante Uruguay y Paraguay, al final fue convocado y se encuentra listo para esta última Fecha FIFA del año.

El otro caso es Obed Vargas, el jugador del Seattle Sounders ha tenido un destacado momento en la MLS, se ha considerado el mejor juvenil y anotador, pero también ha sido clave en la clasificación de su escuadra, por lo que ese llamado que tuvo el “Vasco” era casi obligatorio por el desempeño que ha mostrado.

Más allá de lo que ambos futbolistas demostraron en el Mundial Sub 20 están sus capacidades individuales y el hecho de ser considerados en esta ocasión les abre las puertas para asistir al Mundial 2026, sin embargo, una decisión del director técnico podría cambiar todo y que estas promesas de jugadores terminen apagándose como algunas otras.

¿Qué obstáculo tendrán Gil Mora y Obed Vargas?

De acuerdo con Gibrán Araige de TUDN, Aguirre llamará en el mes de marzo a Álvaro Fidalgo, aunque el jugador del Club América ya se naturalizó y ha sido pieza fundamental para las Águilas, el hecho de ser elegible en el mediocampo le resta oportunidades a jóvenes mexicanos, pese a que él ha mencionado que hay mucho talento ya dio el sí para ser considerado.

Se reconoce el nivel que maneja el español, pero ahora justo cuando hay posibilidad de que dos jugadores mexicanos destaquen en el primer conjunto darle prioridad a un elemento que recién se naturalizó podría frenar el proceso que tanto Mora como Vargas están teniendo y terminar por perderlos durante y después de la Copa del Mundo.

