Álvaro Fidalgo ya es elegible para la Selección Mexicana. Tras su partida a Real Betis, se puso en duda la posible convocatoria del ‘Maguito’ al Tri por marcharse al límite de cumplir los cinco años como residente. Sin embargo, la FIFA aprobó la solicitud y el exjugador del Club América es convocable por Javier Aguirre.

Publicidad

Publicidad

Solo faltan meses para la Copa del Mundo y esta se presenta como una alternativa interesante adicional en la mitad del campo para México. Sin embargo, Fidalgo deberá convencer al cuerpo técnico antes del Mundial para ganarse un lugar en la lista definitiva.

En qué fecha sería el debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

El próximo partido de la Selección Mexicana será ante Islandia el próximo 25 de febrero. Sin embargo, este amistoso no será en el marco de una fecha FIFA y solamente se para el torneo local. En este contexto, Fidalgo no debutará en dicho encuentro ahora que es jugador del Betis.

Alineación de Portugal en la UEFA Nations League 2025 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Por el contrario, la posible fecha del estreno de Álvaro Fidalgo con la playera de México sería el 28 de marzo ante nada más y nada menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y compañía. Gran prueba contra uno de los candidatos de la Copa del Mundo.

Debut para el olvido de Fidalgo en Real Betis

Álvaro Fidalgo tuvo su ansiado estreno con Betis este jueves 5 de febrero por los cuartos de final de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid. No obstante, no será un partido que guardará con cariño en su memoria.

ver también Una pesadilla: así fue el debut de Álvaro Fidalgo en Betis vs. Atlético Madrid por Copa del Rey

Fida ingresó en el segundo tiempo cuando su equipo ya perdía 3-0 y el Colchonero terminó marcando dos tantos más para un 5-0 global que selló su clasificación a las semifinales del certamen, instancia en la que se verá las caras con Barcelona.

Publicidad

Publicidad

En síntesis