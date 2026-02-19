Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMÉRICA

El primer sacrificado por André Jardine tras perder el Clásico Nacional ante Chivas

El futbolista que irá a la banca ante Puebla luego de la dura derrota ante el Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional que se disputó el fin de semana pasado en el Estadio Akron.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Jardine toma fuerte decisión tras el Clásico Nacional.
© Getty ImagesJardine toma fuerte decisión tras el Clásico Nacional.

América viene de sufrir un duro golpe el fin de semana pasado tras caer por 1-0 ante Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional que se disputó en el Estadio Akron por la jornada 6 del Clausura 2026. Las Águilas no están pasando por su mejor presente y el resultado dejó muchas dudas puertas adentro.

Publicidad

El equipo azulcrema sabe que necesita reaccionar cuanto antes para no meterse en una crisis importante en el arranque del torneo. El margen de error comienza a achicarse y el funcionamiento colectivo todavía no termina de convencer a la afición.

Este viernes tienen la posibilidad de ganar fuera de casa y agarrar un envión anímico importante. El rival será Puebla por la jornada 7 del certamen y el partido comenzará a las 21:06 hs de la CDMX en el Estadio Cuauhtémoc, un escenario siempre complicado.

André Jardine, entrenador de América, habló en conferencia de prensa y reveló que Kevin Álvarez irá a la banca después del mal nivel que mostró y los abucheos de la afición. En su lugar jugará Aaron Mejía, fichaje que llegó en este mercado de pases desde Xolos de Tijuana y que sumará sus primeros minutos con el equipo en la temporada.

Publicidad
Tweet placeholder

La autocrítica de Jardine

“Me equivoqué en el planteamiento con Chivas”, expresó el entrenador brasileño, asumiendo la responsabilidad por la derrota en el Clásico Nacional. El técnico reconoció que las decisiones tácticas no fueron las mejores y que el equipo debe mejorar en varios aspectos.

San Diego FC busca fichar a Henry Martín: la postura firme del América ante el interés de la MLS

ver también

San Diego FC busca fichar a Henry Martín: la postura firme del América ante el interés de la MLS

Tweet placeholder
Publicidad

“No estamos donde queremos pero tenemos tiempo en el torneo”, agregó el brasileño, dejando en claro que todavía confía en la capacidad de su plantilla para revertir la situación y volver a pelear por los primeros puestos del Clausura 2026.

En síntesis

  • América perdió 1-0 ante Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional el pasado fin de semana.
  • El entrenador André Jardine confirmó que el juvenil Aaron Mejía será titular frente a Puebla.
  • El partido de la jornada 7 iniciará este viernes a las 21:06 hs de la CDMX.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Vinícius Lima casi lesiona a Kevin Álvarez en el entrenamiento
América

Vinícius Lima casi lesiona a Kevin Álvarez en el entrenamiento

El Club América y Jardine le pondrían una 'pausa' a Kevin Álvarez
América

El Club América y Jardine le pondrían una 'pausa' a Kevin Álvarez

Fue abucheado por afición del América en CDMX, pero en Guadalajara lo aman
América

Fue abucheado por afición del América en CDMX, pero en Guadalajara lo aman

Así fue el esperado reencuentro entre Checo Pérez y Verstappen
FÓRMULA 1

Así fue el esperado reencuentro entre Checo Pérez y Verstappen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo