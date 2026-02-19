América viene de sufrir un duro golpe el fin de semana pasado tras caer por 1-0 ante Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional que se disputó en el Estadio Akron por la jornada 6 del Clausura 2026. Las Águilas no están pasando por su mejor presente y el resultado dejó muchas dudas puertas adentro.

El equipo azulcrema sabe que necesita reaccionar cuanto antes para no meterse en una crisis importante en el arranque del torneo. El margen de error comienza a achicarse y el funcionamiento colectivo todavía no termina de convencer a la afición.

Este viernes tienen la posibilidad de ganar fuera de casa y agarrar un envión anímico importante. El rival será Puebla por la jornada 7 del certamen y el partido comenzará a las 21:06 hs de la CDMX en el Estadio Cuauhtémoc, un escenario siempre complicado.

André Jardine, entrenador de América, habló en conferencia de prensa y reveló que Kevin Álvarez irá a la banca después del mal nivel que mostró y los abucheos de la afición. En su lugar jugará Aaron Mejía, fichaje que llegó en este mercado de pases desde Xolos de Tijuana y que sumará sus primeros minutos con el equipo en la temporada.

La autocrítica de Jardine

“Me equivoqué en el planteamiento con Chivas”, expresó el entrenador brasileño, asumiendo la responsabilidad por la derrota en el Clásico Nacional. El técnico reconoció que las decisiones tácticas no fueron las mejores y que el equipo debe mejorar en varios aspectos.

“No estamos donde queremos pero tenemos tiempo en el torneo”, agregó el brasileño, dejando en claro que todavía confía en la capacidad de su plantilla para revertir la situación y volver a pelear por los primeros puestos del Clausura 2026.

En síntesis