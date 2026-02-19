Es tendencia:
San Diego FC busca fichar a Henry Martín: la postura firme del América ante el interés de la MLS

El delantero de Las Águilas fue vinculado con el equipo de la MLS en las últimas horas. Mientras tanto, en Coapa ya tomaron una decisión.

Por Ramiro Canessa

América define el futuro de Henry Martin.
© Getty ImagesAmérica define el futuro de Henry Martin.

Fuertes rumores corrieron en las últimas horas sobre el futuro de Henry Martín, histórico delantero del Club América, quien tendría un interés concreto desde la MLS. La información comenzó a tomar fuerza rápidamente y generó inquietud entre los aficionados azulcremas.

De acuerdo con lo que informaron en Marca, el San Diego FC le habría puesto sobre la mesa un contrato cercano a los 6 millones de dólares por temporada. La intención sería sacarlo de la Liga MX para sumarlo cuanto antes a su proyecto en la MLS.

En las últimas horas, el columnista de Récord, Francotirador, reveló que en Coapa no contemplan su salida por ahora. La directiva y el cuerpo técnico consideran que Henry todavía puede aportar mucho. Puertas adentro creen que puede recuperar su mejor versión. Sobre todo en un semestre donde al equipo le ha faltado contundencia frente al arco.

En América están convencidos de que “La Bomba” puede volver a ser determinante como en sus mejores épocas. Confían en su liderazgo y en su capacidad para reencontrarse con el gol. Por eso, no quieren debilitar al plantel en plena competencia.

¿Cuándo podría irse Henry?

El propio Francotirador fue tajante en su columna y dejó un mensaje directo sobre el tema: “¿Que si San Diego lo quiere ya? Perfecto… que paguen la cláusula, y no es cualquier cosa, sino que es de doble dígito en millones de los verdes. En verano sí escuchan ofertas, con calma y tiempo para buscar reemplazo, si es que Henry quiere. Así que por ahora, no se mueve”.

Destapan cómo cayeron en América las palabras de Henry Martín tras la derrota ante Chivas

De esta manera, el panorama queda bien definido. Si el club de la MLS pretende llevárselo en este mercado, deberá desembolsar una cifra muy elevada. Caso contrario, cualquier negociación recién podría abrirse en verano y bajo otras condiciones.

En síntesis

  • El San Diego FC de la MLS ofreció un contrato de 6 millones de dólares anuales.
  • El Club América solo aceptaría la salida inmediata de Henry Martín mediante una cláusula millonaria.
  • La directiva azulcrema planea retener al delantero hasta el verano para buscar un reemplazo adecuado.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
