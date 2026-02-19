Fuertes rumores corrieron en las últimas horas sobre el futuro de Henry Martín, histórico delantero del Club América, quien tendría un interés concreto desde la MLS. La información comenzó a tomar fuerza rápidamente y generó inquietud entre los aficionados azulcremas.

De acuerdo con lo que informaron en Marca, el San Diego FC le habría puesto sobre la mesa un contrato cercano a los 6 millones de dólares por temporada. La intención sería sacarlo de la Liga MX para sumarlo cuanto antes a su proyecto en la MLS.

En las últimas horas, el columnista de Récord, Francotirador, reveló que en Coapa no contemplan su salida por ahora. La directiva y el cuerpo técnico consideran que Henry todavía puede aportar mucho. Puertas adentro creen que puede recuperar su mejor versión. Sobre todo en un semestre donde al equipo le ha faltado contundencia frente al arco.

En América están convencidos de que “La Bomba” puede volver a ser determinante como en sus mejores épocas. Confían en su liderazgo y en su capacidad para reencontrarse con el gol. Por eso, no quieren debilitar al plantel en plena competencia.

¿Cuándo podría irse Henry?

El propio Francotirador fue tajante en su columna y dejó un mensaje directo sobre el tema: “¿Que si San Diego lo quiere ya? Perfecto… que paguen la cláusula, y no es cualquier cosa, sino que es de doble dígito en millones de los verdes. En verano sí escuchan ofertas, con calma y tiempo para buscar reemplazo, si es que Henry quiere. Así que por ahora, no se mueve”.

De esta manera, el panorama queda bien definido. Si el club de la MLS pretende llevárselo en este mercado, deberá desembolsar una cifra muy elevada. Caso contrario, cualquier negociación recién podría abrirse en verano y bajo otras condiciones.

En síntesis