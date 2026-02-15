América tenía la esperanza de quitarle el invicto y la racha de victorias consecutivas a Chivas, pero nada de eso pudo hacer. Las Águilas perdieron por 1-0 en el Clásico Nacional y el rendimiento colectivo del conjunto azulcrema fue decepcionante.

El presente del Rebaño y la irregularidad del América se evidenció en el campo de juego del Estadio Akron. Después de la derrota en el Clásico Nacional por el Clausura 2026, la segunda consecutiva contra Chivas, Henry Martín fue autocrítico y se hizo cargo del mal partido del equipo.

El análisis de Henry Martín

“Definitivamente quedamos a deber, los Clásicos no se juegan así. Nos hacemos responsables y hay que darle vuelta, queda mucho por delante en ambos torneos. Se habló fuerte porque no pueden pasar estas situaciones, pero ya está, hoy los sufrimos y nos duele. Le tenemos que dar vuelta”, comenzó diciendo el referente en rueda de prensa.

“No hay otra, este grupo tiene mucho para dar, pero primero tenemos que encontrar nuestra mejor versión individualmente y lo colectivo se va a ir dando eventualmente. Hoy no estuvimos a la altura, pero ya está. Vuelta a la página, pero definitivamente hay que ser autocríticos“, agregó Henry Martín luego de la derrota en el Clásico Nacional.

Henry Martín en el Clásico Nacional de este sábado (Getty Images)

Por otro lado, el capitán del América se refirió a la falta de gol del equipo: “Creo que esa explicación la podría dar mejor André (Jardine). Nosotros acatamos las órdenes y seguimos el sistema de juego, pero definitivamente no estamos siendo ni contundentes ni generando las oportunidades, eso es claro. Tenemos que mejorar en todas las áreas“.

“La siguiente semana ya tenemos otro partido que enfrentar. Lo dije al principio, duele hoy, nos avergonzamos hoy, sí. Pero mañana empezamos de nuevo, cuando América recibe este tipo de golpes es cuando mejor le va, no queremos eso, definitivamente, pero te sirve como una cachetada para salir arriba”, concluyó Henry Martín.

