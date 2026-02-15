Chivas se llevó la victoria en el Clásico Nacional al derrotar por 1-0 al América gracias al gol de Armando ‘Hormiga’ González. El Rebaño extendió su racha de triunfos a seis partidos y el equipo de Gabriel Milito es el único líder en solitario del Clausura 2026.

Chivas fue superior de principio a fin y Las Águilas podrían haber perdido por más diferencia. El conjunto de André Jardine se vio superado y el rendimiento colectivo del América le valió las críticas de David Faitelson mientras se jugaba el Clásico Nacional.

Las críticas de David Faitelson

“Poco, muy poco del América… Le falta intensidad, ritmo, profundidad e ideas. Depende de las carreras a ‘campo traviesa’ de Brian Rodríguez…”, escribió el reconocido periodista en su cuenta de X (ex Twitter).

Por otro lado, David Faitelson manifestó que el principal problema del América en el Clásico Nacional fue que no supo qué hacer con el balón: “El América ‘se murió’ sin saber qué hacer con el balón… Poco, muy poco que rescatar…“.

El reconocido periodista destacó a muy pocos en Las Águilas, como por ejemplo a Luis Ángel Malagón, quien gracias a su actuación el América no perdió por más goles. “Malagón evita el segundo de ‘La Hormiga’… El portero es el mejor del América”, escribió David Faitelson.

A veces en un clásico la actualidad no pesa, pero en este caso el resultado fue lógico con lo que se ha visto este año con ambos equipos. Chivas se encuentra en un gran momento, tiene 100% de efectividad, y el América aún está intentando ser sólido luego de varios movimientos en el mercado.

En síntesis