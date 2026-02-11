¿Por qué no juega Raphael Veiga en América vs. Olimpia por la Concachampions 2026?

Este miércoles, América continuará con la búsqueda de seguir a paso firme en la competencia internacional. Por los 16avos de la Concachampions 2026, las Águilas recibirán a Olimpia de Honduras para intentar sellar el pase a la próxima instancia, aunque lo harán sin una de sus estrellas principales recientemente llegadas a la institución, el brasileño Raphael Veiga.

El centrocampista que llegó a México directo desde Palmeiras, arribó al país como uno de los fichajes más grandes de los últimos tiempos, por lo que existe una enorme expectativa sobre su nivel. Sin embargo, su acondicionamiento físico aún no está en la plenitud que desea el entrenado André Jardine, por lo que la intención es llevarlo de a poco, hasta que se adapte de la mejor manera al nuevo equipo y ciudad.

El motivo por el que no juega Raphael Veiga

En ese contexto, la decisión de que Veiga no juegue es meramente táctica. De hecho, el brasileño será parte de la banca en caso de que el director técnico considere que debe sumar minutos, algo que sucederá muy probablemente debido a que es lo que viene sucediendo, ya que la intención es que acumule rodaje lo más pronto posible.

En este caso, Erick Sánchez se mantiene en el XI inicialista americanista con la posibilidad de intentar demostrar que puede seguir siendo parte de la buena consideración de Jardine. América ganó el encuentro de ida por 2-1, de manera tal que sabe que cuenta con una importante ventaja que, incluso, le puede permitir perder 1-0 clasificando de igual manera. Se espera una noche ganadora.

En síntesis