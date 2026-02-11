Es tendencia:
¿Juegan Raphael Veiga y Vinícius Lima? Las alineaciones de América vs. Olimpia por la Concachampions 2026

Raphael Veiga y Vinícius Lima ya entrenaron con el América, pero ¿están listos para Concachampions?

Por Marilyn Rebollo

El Club América ya está listo para el partido de esta noche ante Olimpia en el Estadio Ciudad de los Deportes. La buena noticia para el equipo mexicano en la Concachampions es que ya tiene el registro de Raphael Veiga, quien se estrenó contra Rayados. Las sensaciones fueron buenas y ante ello, André Jardine lo tiene contemplado para hoy.

Fue este martes cuando Veiga y Vinícius Lima ya entrenaron con la escuadra azulcrema, pero en el caso del otro brasileño recién presentado, el registro y el tema de la visa de trabajo evitaron que estuviera a tiempo en la lista de la Concacaf Champions Cup, por lo que para este encuentro no podrá ser considerado.

En el caso del Olimpia, dio la sorpresa con una anotación en casa y eso podría complicarle a América con el tema de “gol de visitante”, por lo que si no les pesa jugar en este recinto podrían meter en problemas al conjunto de Coapa. Vienen de una victoria ante Lobos UPNFM en la Jornada 4 de la Liga de Honduras, por lo que tampoco han descansado.

Posible alineación de América

  • Luis Ángel Malagón
  • Kevin Álvarez
  • Sebastián Cáceres
  • Ramón Juárez
  • Cristian Borja
  • Rodrigo Dourado
  • Jonathan dos Santos
  • Raúl Zúñiga
  • Raphael Veiga
  • Alexis Gutiérrez
  • Víctor Dávil
Posible alineación de Olimpia

  • Edrick Menjívar
  • Emanuel Hernández
  • Facundo Queiroz
  • Carlos Sánchez
  • Kevin Güiti
  • José Pinto
  • Edwin Rodríguez
  • Jorge Álvarez
  • Agustín Mulet
  • Jorge Benguché
  • Clinton Bennett
En síntesis

  • Raphael Veiga obtuvo su registro oficial para jugar hoy con el América en Concachampions.
  • Vinícius Lima quedó fuera de la convocatoria por trámites pendientes de su visa de trabajo.
  • El club Olimpia llega al encuentro tras vencer a Lobos UPNFM en la liga hondureña.
Marilyn Rebollo
