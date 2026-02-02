En esta última semana el Club América se ha enfrentado a una situación de muchas bajas y cuestiones que tienen que ver con un nivel anímico en el conjunto. Aún con ello, desde hace meses atrás han batallado con el tema de lesiones perdiendo incluso hombres muy importantes para el esquema de André Jardine.

Para la Jornada 4 el conjunto aunque venció a Necaxa también perdió jugadores como Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, los cuales auguraban su salida. En el tema de lesiones, éste último estuvo teniendo molestias y junto a Henry Martín y Alejandro Zendejas estuvieron trabajando por separado.

En el caso del delantero su situación ha sido más complicado porque es un tema que viene arrastrando desde hace varios meses, por lo que de cierta manera Jardine ya había logrado suplir su ausencia. El problema era con Zendejas, porque un jugador como él aún no tiene reemplazo en el equipo y se notó en los primeros juegos.

¿A quién recupera el América y Jardine?

Sin embargo, el día de hoy antes de su partido de Concacaf Champions Cup ante el Olimpia, el técnico azulcrema mencionó que ya está sin molestias físicas y que poco a poco se ha ido incorporando, ahora le hace falta un poco de ritmo para poder ser considerado y es muy probable que para el duelo ante Rayados de este fin de semana ya esté considerado.

Cabe mencionar que los rivales, por ahora cuentan con la baja única de Germán Berterame, quien al igual que Zendejas sí es un hombre bastante importante para la escuadra y tanto que en su ausencia contra Tijuana se notó porque el resultado fue un empate que alcanzaron a rescatar, por lo que de visita en el Estadio Ciudad de los Deportes se le podría complicar más.

En síntesis