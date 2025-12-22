Es tendencia:
AMÉRICA

La decisión que América tomaría sobre el ciclo de André Jardine y Santiago Baños

Tras un 2025 muy por debajo de las expectativas, en Coapa empiezan a analizar distintos escenarios de cara al futuro. Aunque André Jardine sigue al frente del proyecto, una serie de factores podrían provocar que el próximo torneo sea decisivo para su continuidad en el América.

Por Ramiro Canessa

André Jardine podría salir del América en el 2026.
© Getty ImagesAndré Jardine podría salir del América en el 2026.

André Jardine se ha convertido en uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente del Club América. El estratega brasileño logró consolidar un proyecto ganador y dejó una huella imborrable gracias al tricampeonato, un logro que será recordado por siempre en Coapa y que lo colocó en un lugar privilegiado dentro del club.

André Jardine durante sus épocas doradas en América

André Jardine durante sus épocas doradas en América (Getty Images)

Sin embargo, en una institución como América el pasado pesa poco y la exigencia es permanente. Tras varios años de gloria, el 2025 estuvo muy lejos de lo esperado: Las Águilas no lograron competir al máximo nivel y quedaron eliminadas en todos los torneos que disputaron, generando un fuerte clima de autocrítica puertas adentro.

Ese contexto adverso abrió interrogantes sobre el futuro del cuerpo técnico. Aunque Jardine continúa al mando del equipo, su continuidad ya no parece tan firme como meses atrás y en el entorno azulcrema comenzó a hablarse de un posible cierre de ciclo si los resultados no vuelven a acompañar.

En las últimas horas, el periodista Luis Castillo reveló información que encendió las alarmas en Coapa. Según su reporte, una vez finalizado el Clausura 2026, tanto André Jardine como Santiago Baños podrían dejar el América, lo que marcaría el final de uno de los procesos más exitosos del club en los últimos años.

La posible salida de ambos no estaría relacionada con una decisión inmediata, sino con una evaluación profunda del proyecto deportivo. El próximo año sería determinante para definir si el América apuesta por la continuidad o decide iniciar una nueva etapa con cambios estructurales importantes.

Andrés Vaca sugiere a un histórico de la Liga MX para reforzar al América: “Debería buscarlo”

Andrés Vaca sugiere a un histórico de la Liga MX para reforzar al América: “Debería buscarlo”

Mientras tanto, en Coapa saben que el margen de error es cada vez menor. Jardine sigue teniendo respaldo por su historia, pero el club ya comenzó a mirar el futuro con cautela, consciente de que el resultado del próximo torneo podría ser decisivo para todos los involucrados.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jardine con América?

El contrato de André Jardine con el Club América se extiende hasta el verano de 2027. En caso de que la directiva decida no continuar con el proyecto antes de esa fecha, ambas partes deberán llegar a un acuerdo para concretar una salida anticipada. Por ahora, el vínculo sigue vigente, aunque el escenario a mediano plazo permanece abierto.

En síntesis

  • André Jardine y Santiago Baños podrían dejar el América tras finalizar el Clausura 2026.
  • El contrato del entrenador brasileño Jardine con el club tiene vigencia hasta el verano de 2027.
  • Jardine logró un tricampeonato histórico con Las Águilas antes de los resultados negativos del 2025.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
