André Jardine se ha convertido en uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente del Club América. El estratega brasileño logró consolidar un proyecto ganador y dejó una huella imborrable gracias al tricampeonato, un logro que será recordado por siempre en Coapa y que lo colocó en un lugar privilegiado dentro del club.

André Jardine durante sus épocas doradas en América (Getty Images)

Sin embargo, en una institución como América el pasado pesa poco y la exigencia es permanente. Tras varios años de gloria, el 2025 estuvo muy lejos de lo esperado: Las Águilas no lograron competir al máximo nivel y quedaron eliminadas en todos los torneos que disputaron, generando un fuerte clima de autocrítica puertas adentro.

Ese contexto adverso abrió interrogantes sobre el futuro del cuerpo técnico. Aunque Jardine continúa al mando del equipo, su continuidad ya no parece tan firme como meses atrás y en el entorno azulcrema comenzó a hablarse de un posible cierre de ciclo si los resultados no vuelven a acompañar.

En las últimas horas, el periodista Luis Castillo reveló información que encendió las alarmas en Coapa. Según su reporte, una vez finalizado el Clausura 2026, tanto André Jardine como Santiago Baños podrían dejar el América, lo que marcaría el final de uno de los procesos más exitosos del club en los últimos años.

La posible salida de ambos no estaría relacionada con una decisión inmediata, sino con una evaluación profunda del proyecto deportivo. El próximo año sería determinante para definir si el América apuesta por la continuidad o decide iniciar una nueva etapa con cambios estructurales importantes.

Mientras tanto, en Coapa saben que el margen de error es cada vez menor. Jardine sigue teniendo respaldo por su historia, pero el club ya comenzó a mirar el futuro con cautela, consciente de que el resultado del próximo torneo podría ser decisivo para todos los involucrados.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jardine con América?

El contrato de André Jardine con el Club América se extiende hasta el verano de 2027. En caso de que la directiva decida no continuar con el proyecto antes de esa fecha, ambas partes deberán llegar a un acuerdo para concretar una salida anticipada. Por ahora, el vínculo sigue vigente, aunque el escenario a mediano plazo permanece abierto.

En síntesis

