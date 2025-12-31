Se sabe que el contrato de James Rodríguez con León termina el día de hoy. Por lo que después de que el equipo de León quedó eliminado y se decidió que el jugador ya no renovaría con la plantilla se confirmó que había varios interesados en quedarse con el fichaje del colombiano, tomando en cuenta que aún tiene un buen nivel.

Aquí el futbolista pese a que tiene un alto salario hay una cosa por la que no le conviene excederse y es que sabe que es un elemento que tiene frente a sí un Mundial y que podría quedarse fuera si no está a tono. Es por ello que le conviene estar en competencia lo antes posible para que pueda llegar al 100% a esta competencia.

Había equipos de la propia Liga MX que lo querían retener, pero no se veía un panorama posibles justamente por el salario que percibe y si no era de las necesidades importantes de una planilla no lo iban a considerar. Clubes en Sudamérica y en Estados Unidos comenzaron a buscarlo y parece ser que por fin encontró al indicado.

El nuevo equipo de James Rodríguez

De acuerdo con las fuentes en León el futbolista que no tuvo el paso esperado por el equipo esmeralda, estaría llegando a la Major League Soccer, el nuevo club sería uno de los que ha estado presente en los últimos años en competencias nacionales e internacionales, es decir, el Columbus Crew, siendo esta escuadra su próximo destino.

Hasta el momento no se ha hecho oficial su llegada, pero se espera que hoy justamente que cumple su plazo con la escuadra esmeralda, se pueda gestar todo para que se concrete esta llegada. Si nada raro sucede en los próximos días estarían dando a conocer su fichaje con este equipo que pertenece a la Conferencia Este.

