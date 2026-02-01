Álvaro Fidalgo está cerca de hacer oficial su fichaje por el Real Betis de LaLiga de España. El centrocampista deja el Club América con el Torneo Clausura 2026 comenzado para cumplir uno de sus grandes objetivos: regresar al futbol de Europa.

Publicidad

Publicidad

El centrocampista de 28 años ya partió rumbo a España para firmar por su nuevo equipo, pero antes tuvo una emotiva despedida con los aficionados del América, más precismente durante el partido con Necaxa. Fidalgo estuvo en uno de los palcos y recibió todo el cariño de los fanáticos, una situación que lo llevó al borde de las lágrimas.

Tweet placeholder

Tal como se puede ver en videos que filmaron los propios aficionados del América, Fidalgo quedó visiblemente conmovido por el apoyo de la gente en el estadio y se mostró muy agradecido antes de partir para estampar la firma con su nuevo equipo.

Publicidad

Publicidad

Esta baja sensible se suma a la otra salida inesperada del atacante francés Allan Saint-Maximin, por lo que André Jardine -DT del Club América- se encuentra ante un duro desafío de reacomodar las piezas con el torneo en marcha.

Una salida que favorece a Raphael Veiga

Una de las razonez para entender la salida de Fidalgo tiene que ver con la plaza de No Formados en México. América necesitaba liberar un cupo para concretar el fichaje de Raphael Veiga y ahora Fidalgo allanó el camino para que el brasileño se convierta oficialmente en nuevo jugador del Nido tras su exitoso paso por Palmeiras.

ver también ¿Cuándo debutará Raphael Veiga con el Club América tras las salidas de Allan Saint Maximin, Álvaro Fidalgo y Rodrigo Aguirre?

En síntesis

Álvaro Fidalgo ficha por el Real Betis de España tras dejar el Club América.

ficha por el de España tras dejar el Club América. El centrocampista de 28 años se despidió de la afición en el partido contra Necaxa .

se despidió de la afición en el partido contra . La salida libera una plaza de extranjero para fichar al brasileño Raphael Veiga.

Publicidad