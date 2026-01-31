Este sábado Raphael Veiga aterrizó en la CDMX y de manera inmediata se dirigió al Estadio Ciudad de los Deportes para ver la segunda mitad del Club América vs Necaxa. El futbolista estuvo en los palcos, dio sus primeras palabras y sus primeros autógrafos a la afición, pero ante las posibles salidas, ya se habla de cuándo será su debut.

Justo en el momento en que llegó el brasileño, explotó la bomba en las Águilas; se anunció la salida de Álvaro Fidalgo con rumbo al Real Betis, la probabilidad de que Rodrigo Aguirre fiche con Tigres, y la despedida oficial de Allan Saint-Maximin. Todo esto generó expectativas de que sólo uno llegó y tres se irán del equipo.

Uno de los impedimentos para que Veiga llegara y pudiera ser registrado con el América, era la plaza de No Formado en México, por lo que con la salida del francés éste no será un problema con las posible salidas de Fidalgo, Aguirre o Dávila, porque ya hay cupo. Por lo que antes del lunes podría quedar en el sistema de la Liga MX.

Hay que recordar que el mercado de fichajes cierra a más tardar el 9 de febrero para que queden todos lo refuerzos registrados. Ante ello, la posibilidad de ver a Veiga jugar en la Concacaf Champions Cup de media semana en el debut del América en la competencia vs Olimpia no podrá ser y es que no fue registrado en la lista.

¿Cuándo debutará Raphael Veiga?

Para buena fortuna, Raphael ya había tenido algunos duelos con la platilla de Palmeiras, aunque fueron pocos minutos ya estaba en tono. Es probable que toda la semana esté con intención en los entrenamientos para que su debuta sea el próximo sábado 7 de febrero ante Monterrey y sería precisamente en el Estadio Azulcrema.

En caso de que los trámites no estuvieran listos para esta fecha, a más tardar Veiga estaría jugando con el equipo de André Jardine el sábado 14 de febrero en lo que sería su primer Clásico Nacional, es decir, ante Chivas en el Estadio Akron, aunque lo más probable es que sea contra Rayados para llegar en buena forma a este duelo.

