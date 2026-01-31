Tras el mazazo que significó la noticia de la inminente salida de Álvaro Fidalgo antes del partido de este sábado, el Club América no tuvo ni tiempo de suspirar un segundo. Apenas concluyó el encuentro de esta tarde, las ‘Águilas’ sorprendieron a sus fanáticos con un anuncio bomba: la despedida del francés Allan Saint-Maximin.

Publicidad

Publicidad

Una vez consumada la victoria por 2-0 ante Necaxa del día de la fecha, las redes sociales del club le dijeron adiós al delantero y descolocaron a todos. Si bien había rumores de algún ‘quiebre’ interno en el vestidor con el extranjero, todos pensaron que se trataba de eso, un trascendido y nada más. Pero la comunicación oficial hizo estallar todo.

Durante la semana, se había mencionado que Allan Saint-Maximin había tenido un caliente cruce con el entrenador y eso había desgastado su estadía. Sin embargo, el propio André Jardine desmintió la presunta discusión y contó qué sucedió para que el francés optase por no seguir. La raíz de su partida excede a cualquier conflicto puertas adentro.

Jardine confesó todo en conferencia de prensa [foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

“Esta semana fue uno de los temas que tuvimos que abordar. Había sido un cambio grande para él de Europa a México, hay muchas cosas que pesan, su familia, la comida, sus hábitos, la forma de vivir sobre todo. Dentro del grupo no tuvimos ningún tipo de problema“, confesó el entrenador del cuadro azulcrema, señalando que la salida de ‘Maxi’ fue por un tema de poca adaptación al país.

Por otra parte, Jardine hizo un mea-culpa reprochándose que todo América no pudo hacer más para retener a Allan Saint Maximin. “Lamentamos que no conseguimos de alguna forma hacerle adaptarse, hacerlo parte. Pero esto parte del futbol, así es, cuando el club hace fichajes de este nivel sabemos que puede pasar, nos arriesgamos a este tipo de posibilidades“, expresó André con autocrítica, triste por la partida del francés.

ver también Rodrigo Aguirre, del América a Tigres: el ‘sacrificio’ para liberar la plaza de extranjero

El estratega del América no dudó en llenar de elogios al delantero europeo, con un mensaje de cariño para el futuro más allá de su repentino adiós. “De corazón deseamos que él encuentre lo más rápido posible la felicidad y un club donde disfrute de jugar. Es una pena porque es un grandísimo jugador, que creo que estaba haciéndolo muy bien en la liga, tiene nivel para jugar en cualquier liga del mundo. De esos extremos caros, con mucha capacidad de 1 vs 1…”, planteó el brasileño, que sabe que perdió a un jugador de mucha jerarquía.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, André Jardine aseguró que junto a la directiva, el América ya está buscando un sustituto en el mercado de fichajes. “Tenemos que tratar de alguna forma ver de reemplazarlo, tenemos un poco más de una semana para hacerlo y ya estamos trabajando en eso“, confirmó el técnico de las Águilas en rueda de prensa. ¿Podrán suplirlo con un futbolista de su misma calidad?