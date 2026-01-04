Estamos a menos de una semana de que empiece el Clausura 2026, el Club América apenas ha dado a conocer el primer refuerzo para su conjunto que es Rodrigo Dourado, pero las bajas no se anuncian y tomando en cuenta que ya tienen un exceso de jugadores No Formados en México, la idea sería darle salida a algunos para que den de alta a otros.

Entre los jugadores que podrían dejar la plantilla están: Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, puesto que ambos ocupan plaza y buscarían su acomodo en algunos planteles tanto de la Liga MX, como de la MLS y en Sudamérica, pero el tiempo está casi detrás de la directiva y tienen que hacerlo lo antes posible para poder avanzar.

¿Qué pasará con Lichnovsky y Dávila?

De acuerdo con la cuenta de Roberto Haz en “X”, se dio a conocer que por más que lo ha intentado la directiva, no ha podido colocar a ambos chilenos, por lo que ahora tendrían un Plan B con ellos, y su salida tardaría más en darse. Según con el diario AS México, la idea es que si no salen del equipo no los registrarán en este torneo para ocupar la plazas de NFM.

Hay que mencionar que la MLS no empieza en enero, por lo que podrían colocarlos ahí más adelante y el mercado en México aún les da apertura. Es por esta razón que en caso de no registrarlos aún podrían encontrarles acomodo en alguna u otra liga, así en este arranque buscarían a nuevos refuerzos extranjeros que les sean funcionales.

Aunque esta es la versión que maneja la fuente, también hay que recalcar que podrían hacer lo que pasó con Javairo Dilrosun que fue registrarlo con la Sub 21 y que de cierta manera no juegue. El caso es que los chilenos sí podrían conseguir un espacio en esta plantilla por lo menos para tener ritmo y que les llegue alguna u otra oferta por ellos.

En síntesis

