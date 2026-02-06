América está perdiendo la base del plantel que le permitió dominar el futbol mexicano en los últimos años. Tras las salidas repentinas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo, se confirmó que Igor Lichnovsky también dejará de ser jugador de las Águilas, situación que causó el descontento entre los aficionados que están pidiendo por un nombre en específico para que abandone la institución en medio del éxodo.

Lichnovsky tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador del Fatih Karagumruk. A sus 31 años, el defensa central llega a la liga de Turquía con un contrato fijo de una temporada más la posibilidad de extender por otra más si las cosas van bien. Para los Americanistas, esta decisión desencadenó en un pedido claro: si Igor se va, que lo siga Néstor Araujo.

En el comunicado oficial que informó la salida de Lichnovsky de América, los seguidores del equipo utilizaron las redes sociales para expresar su descontento y pedir por Araujo. Según entienden los aficionados, el central mexicano de 34 años ya no presenta el nivel necesario para permanecer en un equipo que busca pelear por cosas importantes en cada competición que disputa.

Los duros comentarios de los aficionados de América contra Néstor Araujo

Entre los comentarios que más se destacan, la gente se pregunta cuándo llegará el momento en el que Araujo ya no sea más jugador del América. Esto se suma a uno muy específico que expresó que la salida del defensor potenciaría al plantel, dando entender que abriría la posibilidad a la llegada de un nuevo jugador en esa posición.

Durante su estadía en América, en la que tuvo injerencia directa en los títulos obtenidos en 2023 y 2024, Lichnovsky llegó a disputar 55 partidos con las Águilas en los que pudo anotar en tres oportunidades y asistir en la mistas cantidad de ocasiones. Por su parte, Araujo ya está con el conjunto azulcrema desde la temporada 2022-23, pero apenas suma 63 presencias y cuatro asistencias.

