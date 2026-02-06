Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMÉRICA

América anunció la baja de Igor Lichnovsky, pero la afición solicitó otra salida inmediata: ”¿Cuándo se va?”

Los seguidores del equipo no están contentos con la decisión de la directiva de mantener a un futbolista que no suma minutos con regularidad.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Igor Lichnovsky continuará su carrera en el futbol de Turquía.
© GETTY IMAGESIgor Lichnovsky continuará su carrera en el futbol de Turquía.

América está perdiendo la base del plantel que le permitió dominar el futbol mexicano en los últimos años. Tras las salidas repentinas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo, se confirmó que Igor Lichnovsky también dejará de ser jugador de las Águilas, situación que causó el descontento entre los aficionados que están pidiendo por un nombre en específico para que abandone la institución en medio del éxodo.

Publicidad

Lichnovsky tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador del Fatih Karagumruk. A sus 31 años, el defensa central llega a la liga de Turquía con un contrato fijo de una temporada más la posibilidad de extender por otra más si las cosas van bien. Para los Americanistas, esta decisión desencadenó en un pedido claro: si Igor se va, que lo siga Néstor Araujo.

En el comunicado oficial que informó la salida de Lichnovsky de América, los seguidores del equipo utilizaron las redes sociales para expresar su descontento y pedir por Araujo. Según entienden los aficionados, el central mexicano de 34 años ya no presenta el nivel necesario para permanecer en un equipo que busca pelear por cosas importantes en cada competición que disputa.

Los duros comentarios de los aficionados de América contra Néstor Araujo

Entre los comentarios que más se destacan, la gente se pregunta cuándo llegará el momento en el que Araujo ya no sea más jugador del América. Esto se suma a uno muy específico que expresó que la salida del defensor potenciaría al plantel, dando entender que abriría la posibilidad a la llegada de un nuevo jugador en esa posición.

Publicidad
Publicidad

Durante su estadía en América, en la que tuvo injerencia directa en los títulos obtenidos en 2023 y 2024, Lichnovsky llegó a disputar 55 partidos con las Águilas en los que pudo anotar en tres oportunidades y asistir en la mistas cantidad de ocasiones. Por su parte, Araujo ya está con el conjunto azulcrema desde la temporada 2022-23, pero apenas suma 63 presencias y cuatro asistencias.

Así se jugará la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y TV de los partidos

ver también

Así se jugará la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y TV de los partidos

En síntesis

  • Igor Lichnovsky deja el club América para fichar por el equipo turco Fatih Karagumruk.
  • El defensa central de 31 años firmará un contrato por una temporada con opción a otra.
  • Aficionados del América exigen en redes sociales la salida inmediata del defensor Néstor Araujo.
Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Así será la nueva Eliminatoria CONCACAF rumbo al Mundial 2030
Selección Mexicana

Así será la nueva Eliminatoria CONCACAF rumbo al Mundial 2030

Cristiano recibió el apoyo de los aficionados de Al-Nassr
Futbol Internacional

Cristiano recibió el apoyo de los aficionados de Al-Nassr

Quién es Jonathan Pérez, el fichaje de 3.5 millones de dólares que llega a la Liga MX
Chivas

Quién es Jonathan Pérez, el fichaje de 3.5 millones de dólares que llega a la Liga MX

Matthew Stafford revela si se retira o no tras ganar el MVP
NFL

Matthew Stafford revela si se retira o no tras ganar el MVP

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo