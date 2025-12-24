Mientras Paulinho gana 4 millones en Toluca, el dinero que debe pagar América a Adama Traoré

En las últimas horas, el equipo que más se ilusionó fue el América tras las declaraciones de Adama Traoré, futbolista español que actualmente juega junto a Raúl Jiménez en el Fulham de Inglaterra. Sus palabras rápidamente encendieron el interés en Coapa y alimentaron el sueño de ver a una figura europea vistiendo la camiseta azulcrema.

Adama Traoré en Fulham (Getty Images)

El atacante habló con Gibrán Araige y, si bien no afirmó de manera directa que quiera llegar al equipo dirigido por André Jardine, dejó una frase que no pasó desapercibida: “Un saludo muy fuerte y espero que, ¿quién sabe? Nos podamos ver antes”. Ante la consulta directa sobre América, el extremo español respondió con cautela, pero sin cerrar la puerta: “Me gusta México, primero tengo que visitarlo, primero (Raúl) me tiene que llevar ahí y después nunca se sabe”, expresó Traoré.

A partir de ese escenario, ahora todo dependerá de Emilio Azcárraga y de los nuevos dueños de Las Águilas, General Atlantic. El grupo inversor podría apostar por realizar fuertes inversiones, no solo para intentar convencer a Traoré, sino también para sumar otras estrellas que hoy se mantienen en la élite del futbol internacional.

Sabiendo que su llegada podría transformarse en una posibilidad real, en América ya analizan el salario que deberían pagarle para poder ficharlo. Según la información de Capology, Adama Traoré percibe actualmente 3,6 millones de euros anuales en la Premier League, una cifra elevada, pero que en Coapa consideran alcanzable si se decide hacer el esfuerzo.

Este escenario toma aún más relevancia si se compara con otros salarios de la Liga MX. De acuerdo a 365 Scores, Paulinho gana 4 millones de dólares por temporada en Toluca, convirtiéndose en uno de los futbolistas mejor pagos del futbol mexicano y marcando una referencia clara del techo salarial que hoy existe en el campeonato.

La posible llegada de Adama Traoré no solo representaría un golpe mediático para el América, sino también una apuesta deportiva fuerte, con un jugador de experiencia internacional que podría elevar el nivel del plantel y reforzar la ambición del club de volver a dominar en México y competir a nivel continental.

Valor de mercado de Adama Traoré

Según Transfermarkt, Adama Traoré tiene actualmente un valor de mercado estimado en 8 millones de euros, una cifra que refleja su recorrido en la Premier League y su vigencia a nivel competitivo. A pesar de no atravesar el pico más alto de su carrera, sigue siendo un futbolista cotizado en el mercado europeo.

En síntesis