Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado

Futbol de Estufa EN VIVO HOY 23 de diciembre: altas, bajas y rumores del mercado de fichajes 2026 de la Liga MX

La información de última hora sobre el mercado de pases invernal de la Liga MX: altas, bajas y rumores del futbol azteca en tiempo real.

Por Tomas Vetere

Sigue a Bolavip en Google!
Arde el mercado de pases de la Liga MX en la previa de la Navidad.
© Imagen generada por la IA de Google GeminiArde el mercado de pases de la Liga MX en la previa de la Navidad.

La Liga MX ya anunció el inicio de su calendario para el próximo año. Atlas y Puebla abrirán el Clausura 2026 el próximo viernes 9 de enero, pero todavía queda por resolverse una etapa que los aficionados aman: el mercado de pases. El futbol mexicano nos tiene acostumbrados a grandes movimientos, incluyendo bajas y altas, y este periodo de transferencias invernal no es la excepción. Mira, en tiempo real, los últimos movimientos de HOY martes 23 de diciembre:

Publicidad

Se complica el traspaso de Diber Cambindo

De última hora: la información de Récord indica que la transferencia de Diber Cambindo a León está caída. La misma fuente informó que, por extremas peticiones de su agente, el colombiano aún no ha logrado su salida definitiva de Necaxa, donde demostró su poderío goleador recientemente.

Diber Cambindo, con futuro incierto en México
Diber Cambindo, con futuro incierto en México

Cuarto refuerzo para Pumas UNAM

César Luis Merlo, periodista argentino especializado en mercado de pases, confirmó que Efraín Juárez consiguió reforzar la posición de extremo en Pumas UNAM. Pronto, Jordan Carrillo se sumará a CU después de su estadía en Santos Laguna, donde registró 13 partidos en el Apertura 2025 sin goles.

Jordan Carrillo se marcha de la Comarca en 2026.
Jordan Carrillo se marcha de la Comarca en 2026.

¿Diego Valdés vuelve a México?

De acuerdo a la información brindada por Fox Sports, y después de solamente 6 meses como jugador de Vélez Sarsfield en Argentina, Diego Valdés podría retornar a la Liga MX pero no para jugar en el Club América. El mediocampista chileno sería el apuntado de León para reemplazar a James Rodríguez. La decisión definitiva la tendrá el equipo sudamericano.

Diego Valdés podría regresar a la Liga MX, pero no al Nido.
Diego Valdés podría regresar a la Liga MX, pero no al Nido.

¿Adama Traoré al América?

Quien supo ser el socio ideal de Raúl Jiménez en Wolverhampton, y ahora también compañero del mexicano en Fulham, platicó con Gibrán Araige y lanzó un claro guiño a Coapa. El periodista le consultó si le gustaría ir al América y su respuesta fue clara: ''Me gusta México, me gustaría visitarlo''. Además, declaró que siempre se le ve ''bonito'' el amarillo, abriéndole la puerta a una transferencia futura.

Tweet placeholder

¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA EN VIVO!

Bienvenidos a la cobertura de HOY, martes 23 de diciembre, del mercado de pases de la Liga MX. Aquí se enterarán, en tiempo real, de los últimos movimientos del futbol mexicano.

Publicidad
tomas vetere
Tomas Vetere
Lee también
La histórica NBA, la liga en la que los equipos no defienden y solo atacan
Opinión

La histórica NBA, la liga en la que los equipos no defienden y solo atacan

Una figura de la Premier League le envió un guiño al América
América

Una figura de la Premier League le envió un guiño al América

Pumas está cerca de fichar a su cuarto refuerzo en el mercado
Pumas de la UNAM

Pumas está cerca de fichar a su cuarto refuerzo en el mercado

El próximo rival de Canelo Álvarez puede salir de una inesperada pelea
Boxeo

El próximo rival de Canelo Álvarez puede salir de una inesperada pelea

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo