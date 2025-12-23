La Liga MX ya anunció el inicio de su calendario para el próximo año. Atlas y Puebla abrirán el Clausura 2026 el próximo viernes 9 de enero, pero todavía queda por resolverse una etapa que los aficionados aman: el mercado de pases. El futbol mexicano nos tiene acostumbrados a grandes movimientos, incluyendo bajas y altas, y este periodo de transferencias invernal no es la excepción. Mira, en tiempo real, los últimos movimientos de HOY martes 23 de diciembre:
Se complica el traspaso de Diber Cambindo
De última hora: la información de Récord indica que la transferencia de Diber Cambindo a León está caída. La misma fuente informó que, por extremas peticiones de su agente, el colombiano aún no ha logrado su salida definitiva de Necaxa, donde demostró su poderío goleador recientemente.
Cuarto refuerzo para Pumas UNAM
César Luis Merlo, periodista argentino especializado en mercado de pases, confirmó que Efraín Juárez consiguió reforzar la posición de extremo en Pumas UNAM. Pronto, Jordan Carrillo se sumará a CU después de su estadía en Santos Laguna, donde registró 13 partidos en el Apertura 2025 sin goles.
¿Diego Valdés vuelve a México?
De acuerdo a la información brindada por Fox Sports, y después de solamente 6 meses como jugador de Vélez Sarsfield en Argentina, Diego Valdés podría retornar a la Liga MX pero no para jugar en el Club América. El mediocampista chileno sería el apuntado de León para reemplazar a James Rodríguez. La decisión definitiva la tendrá el equipo sudamericano.
¿Adama Traoré al América?
Quien supo ser el socio ideal de Raúl Jiménez en Wolverhampton, y ahora también compañero del mexicano en Fulham, platicó con Gibrán Araige y lanzó un claro guiño a Coapa. El periodista le consultó si le gustaría ir al América y su respuesta fue clara: ''Me gusta México, me gustaría visitarlo''. Además, declaró que siempre se le ve ''bonito'' el amarillo, abriéndole la puerta a una transferencia futura.
