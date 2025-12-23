La Liga MX ya anunció el inicio de su calendario para el próximo año. Atlas y Puebla abrirán el Clausura 2026 el próximo viernes 9 de enero, pero todavía queda por resolverse una etapa que los aficionados aman: el mercado de pases. El futbol mexicano nos tiene acostumbrados a grandes movimientos, incluyendo bajas y altas, y este periodo de transferencias invernal no es la excepción. Mira, en tiempo real, los últimos movimientos de HOY martes 23 de diciembre: