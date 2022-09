A cinco días para la pelea, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin ya se encuentran en Las Vegas para llevar adelante la trilogía cuando se enfrenten por el Título Mundial AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring. Por otro lado, en el día de hoy se volvió a realizar un nuevo face off en el que ambos dejaron bien caliente el ambiente.

Sin duda, lo sucedido hace cinco años dejó mucha tela que cortar porque a penas por una uña el peleador tapatío pudo quedarse con la pelea contra su acérrimo rival. A su vez, los dichos por parte del kazajo, quien dejó entre ver que el mexicano se había impuesto gracias al doping positivo.

Esta serie de comentarios llevaron a Canelo Álvarez afirmar que era una pelea personal, a no medir insultos con su adversario y a decir que lo va a retirar. Por su parte, Gennady Golovkin se hizo el desentendido sobre los dichos del peleador de Eddy Reynoso y confesó que espera que los jueces no se vuelvan a equivocar.

Por otro lado, a cinco días para el combate ambos volvieron a tener un nuevo cara a cara y el ambiente sin duda se calentó. Sin decir ninguna palabra, con Eddie Hearn como gran espectador, ambos se miraron fijamente hasta que por una señal del promotor la historia se dio por finalizado el face off.

+ Eddie Hearn comentó que no se llegar a las tarjetas

Sin duda este combate deja mucho análisis en la previa debido a que ambos se preparan para una verdadera guerra, por lo que Eddie hearn considera que la pelea no llegará a los 12 rounds. “Cuando suene la campana en la T-Mobile Arena, estos dos no darán un paso atrás. Irán a la guerra absoluta en esta trilogía. Y esta pelea no irá a 12 asaltos. De ninguna manera. De ninguna manera esta vez. Y vas a ver lo mejor de las tres peleas”, expresó el británico.