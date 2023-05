El próximo seis de mayo Saúl Álvarez vuelve a pelear en México con el objetivo de defender con éxito sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano ante el británico John Ryder. Por otra parte, en conferencia de prensa, el peleador de tapatío llevó adelante una fuerte promesa para todo México.

El Estadio Akron se viste de gala para llevar adelante la gran noche de boxeo en una fecha importante no solo para el boxeo mundial, sino que en especial para los fanáticos nacional. Debido a esto, los fanáticos mexicanos quieren volver a ver en alto su bandera cuando se anuncie el ganador.

A su vez, Canelo Álvarez busca hacerse de una victoria que no solo le dé ritmo de pelea para saber cómo está su muñeca, sino que además lo vuelve a dejar contra tranquilidad con la revancha contra Dmitry Bivol. Por esta razón, el nacido en Guadalajara prometió llevarse la pelea por KO.

“Soy respetuoso abajo del ring y arriba me preparo siempre para noquear y sin duda voy a salir a buscarlo”, declaró en conferencia de prensa el Campeón del Mundo Unificado. A su vez, comentó que está feliz por volver a su tierra y así llevar adelante la pelea frente a su público.

“Estoy agradecido de volver como el mejor del mundo. Quiero brindarle esta pelea a todos los que me vieron crecer. Esa noche será muy especial, el defender mis títulos ante mi gente viniendo como el mejor del mundo y no cuando ya me estoy retirando”, comentó Canelo Álvarez.