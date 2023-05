El próximo sábado, Saúl Canelo Álvarez defenderá por primera vez en el 2023 sus Títulos Mundiales Unificados de las 168 libras cuando enfrente a John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara. Por otra parte, previo al combate, el peleador tapatío fue brutalmente atacado por David Faitelson, uno de sus principales detractores, quien le quitó valor a la carrera del pugilista nacional.

El próximo seis de mayo, el peleador de Eddy Reynoso comenzará a reconstruir su luego luego de la dura derrota que tuvo ante Dmitry Bivol en el 2022. El objetivo será moverse, tener rounds y superar por mucho margen al británico que llega como retador obligatorio por parte de la Organización Mundial del Boxeo.

Por otra parte, al igual que en otras oportunidades, Canelo Álvarez vuelve a ser blanco de todo tipo de críticas previo a su pelea. En esta ocasión quien volvió a aparecer es David Faitelson que en diálogos con Tercer Cargo Deportivo comentó que el tapatío es un gran peleador, pero que no deben vender que es el mejor de la historia.

“Aquí la disyuntiva es saber qué tanto es la parte comercial y qué tanto es el boxeador. A mí me parece que es un boxeador, que como dice Javier (Alarcón) se ha superado noche con noche, es un profesional, disciplinado”,expresó el periodista de ESPN.

Y agregó: “Pero no nos vendan lo que no es. Para mí en estos momentos (Canelo) está entre los 10 mejores boxeadores del mundo libra por libra, en una época de vacas flacas, no hay grandes figuras del boxeo. Pero a mí me parece que no es la gran figura que nos quieren vender. La pelea del sábado (contra John Ryder) es una pelea de transición”.