En unos pocos minutos David Benavidez irá por el Título Mundial CMB Interino Súper Mediano ante David Lemiux en el Gila River Arena de Glendale, Phoenix. Por otra parte, a nada de subir al ring, el Bandera Roja habló de Canelo Álvarez y le marcó cuál debería ser su siguiente pelea mientras se habla que podría ir ante Gennady Golovkin o Dmitry Bivol.

Lo sucedido el pasado siete de mayo dejó en evidencia que el nacido en Guadalajara que el planteo que llevó adelante ante el ruso no fue el correcto. Debido a esto, el tapatío se lo vio lento y con mucho poder ante un rival que de movía y golpeaba tres golpes largos en velocidad, lo que decretó una clara paliza en el T-Mobil Arena.

Por otra parte, en las próximas semanas Canelo Álvarez confirmaría su próxima pelea, por lo de que David Benavidez aconsejó al mexicano sobre quién debería ser su rival. “Definitivamente quiero ver ambas peleas, pero la pelea que más me importa más ahorita es Bivol vs. Canelo”, expresó el excampeón del mundo a Figth Hub TV.

Y agregó: “Si Bivol le gana otra vez a Canelo, entonces Bivol es el hombre, sin dudas. Pero si Canelo regresa y le gana a Bivol, entonces podría haber una tercera pelea. Hay muchas buenas peleas (para Canelo) ahorita. No me importaría ver alguna de esas dos”. Por último, el Bandera Roja habló del momento de Gennady Golovkin y explicó por qué no está acabado y qué problemas podía darle al tapatío.

“Como dijiste, mucha gente comentaba que Golovkin ya estaba acabado, pero luego va y detiene a un tipo (Ryota Murata) cuando estaba teniendo algunos problemas en los primeros rounds. Luego Canelo va y está teniendo problemas en los primeros asaltos, y no se puede adaptar, así que pierde. Pienso que ambas peleas serían buenas para ver y definitivamente vería ambas”, finalizó David Benavidez a horas de su combate contra David Lemiux por el Título Mundial Interino del CMB Súper Mediano.