En poco menos de tres horas Julio César Chávez Jr volverá a salir al ring para enfrentar al peruano David Zegarra, para cerrar de la mejor manera el 2021. Por otra parte, a minutos del volver a un ring, el excampeón del mundo habló de su papá y dijo que ha sido una persona muy negativa para él cuando era joven debido a que tenía problemas con las adicciones.

Por diferentes motivos, la carrera de Chávez Jr ha tenido muchos altibajos a lo largo de su carrera, por lo que nunca pudo consolidarse como un gran un campeón mexicano. Menos levantar su camino especialmente tras perder con Sergio Maravilla Martínez, ya que en las siguientes grandes peleas que tuvo perdió por paliza o por KO.

A pesar de esto, el nacido en Sinaloa regresa al ring para cambiar la pálida imagen que dio ante Anderson Silva, con quien perdió en junio pasado. Por otra parte, previo a su regreso, el excampeón del mundo del Consejo Mundial del Boxeo habló de su papá y dijo que es una persona muy negativa para él.

“Dice muchas cosas de mí y yo les voy a decir una cosa, así, en secreto. Los fans de mi papá lo adoran como boxeador, pero como persona, la verdad es que es muy negativo (...) Yo sí me enc*brono porque a mi papá lo distraen conmigo porque yo jamás lo molesto a él. Yo siempre he trabajado para estar bien con él, darle todo y no molestarlo”, expresó Chávez Jr según lo informado por Infobae.

Y agregó: “Cuando yo comencé a entrenar él tomaba mucho y me decía: ‘Hey, cabrón, tú qué onda. Eres joto o qué, cabrón’. Yo lo respetaba mucho y casi no hablaba, pero cuando lo hacía le decía que me gusta el box. Él no perdona nada de nada y yo no tengo nada con nadie, simplemente digo la verdad”. A su vez, comentó que sus hermanos le han dicho que él es el hijo consentido, pero el aclaró que eso pasaba porque lo habían visto muy mal ellos.